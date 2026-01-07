La representante Jasmine Crockett comparó a Donald Trump con Nicolás Maduro

Jasmine Crockett, representante por Texas, aseguró que en su momento el presidente Donald Trump trató de replicar las acciones implementadas por Nicolás Maduro en Venezuela para atentar en contra de la democracia.

Durante una intervención en “The View”, programa de televisión transmitido por la cadena ABC, la demócrata de Misuri recordó cómo hace cinco años en el Capitolio se registró un bochornoso incidente encaminado a impedir el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales que le costó a Donald Trump su reelección.

“Solo quiero decir esto. Todos quieren hablar de la ilegitimidad de Maduro. Mientras nos sentamos aquí el 6 de enero, quiero ser clara: alguien más intentaba ser un Maduro de Estados Unidos.

Alguien más quiso hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que Maduro tuvo éxito”, expresó.

Jasmine Crockett se ha convertido en una de las principales detractoras de Donald Trump. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Horas antes, Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, recordando que en 2021 un nutrido grupo de seguidores de Trump trató de atentar en contra de la democracia al pretender desconocer la voluntad de la mayoría población estadounidense.

“Hoy hace cinco años, una turba violenta atacó brutalmente el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Su misión era anular unas elecciones libres y justas. Nunca permitiremos que los extremistas encubran su traición”, escribió.

A pesar de la gravedad del caso, en su regreso a la Casa Blanca, Donal Trump indultó a más de 1,500 personas ligadas al ataque registrado en el Capitolio cinco años atrás y además conmutó las sentencias de los líderes de grupos extremistas.

No obstante, comparar a Trump con Maduro resulta por demás extremo, pues el régimen del venezolano duró 12 años, periodo durante el cual, además de no respetar la voluntad de su pueblo expresada a través de su voto, reprimió a sus opositores y sumió al país en la peor crisis que haya tenido lugar en América Latina obligando a que un amplio sector de la población a emigrar a otros países con el objetivo de subsistir mientras la cúpula del gobierno se enriquecía rodeada de lujos sin que nadie les exigiera rendir cuentas.

