Florida podría presentar cargos en contra de Nicolás Maduro por “importar” criminales hacia EE.UU.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, dio a conocer que James Uthmeier, fiscal federal del “Estado del Sol”, contempla la opción de presentar cargos en contra de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, por presuntamente contribuir a que criminales relacionados con la organización terrorista conocida como “El Tren de Aragua” se introdujeran en Estados Unidos para cometer diversos delitos.

Durante una conferencia de prensa en Clearwater, el mandatario estatal cuya labor culmina este año, acusó a Maduro por haber puesto en libertad a una gran cantidad de delincuentes que después migraron para traficar drogas en varias ciudades de Florida.

“Acabamos con algunas de estas personas en Florida. Pandilleros del Tren de Aragua que estaban presos allí. Él hizo eso, y para mí, es un acto muy hostil.

Muchas de esas personas probablemente no habrían podido venir aquí legalmente, incluso con la frontera abierta de Biden, si Maduro no hubiera estado liberando gente de la cárcel”, expresó DeSantis.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, apoya la idea de que también se juzgue a Nicolás Maduro por propiciar la migración de delincuentes hacia el “Estado del Sol”. (Crédito: Cristóbal Herrera / EFE)

Aunque, en un tribunal de Nueva York a Maduro se le retiró la acusación de presuntamente fungir como líder del denominado Cártel de los Soles, bajo la óptica de Ron DeSantis estaba involucrado en el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

“Es a través de la oficina del fiscal general que se pueden presentar estas cosas, presentar potencialmente un caso estatal contra Nicolás Maduro. Estaba obviamente muy involucrado en drogas, estaba obviamente muy involucrado en traer drogas, particularmente a Florida”, subrayó.

Mediante una acusación de 25 páginas se le acusó a Maduro y a otras personas de estar asociado con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

Sin embargo, tanto él como su esposa, en todo momento se han declarado no culpables y víctimas de secuestro dirigido a desestabilizar a Venezuela con el objetivo de apoderarse de sus yacimientos de petróleo.

“No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país”, declaró durante su presentación ante la justicia estadounidense.

Nicolás Maduro enfrenta los cargos de conspiración para el “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, y posesión de ametralladoras y armas de destrucción.

