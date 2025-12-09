La demócrata Jasmine Crockett se postula al Senado de Texas y amenaza con darle una lección a Trump

Luego de postularse como senadora por Texas, la representante Jasmine Crockett se comprometió a arrebatarles un distrito a los conservadores para así demostrar que es posible irle restando poder al presidente Donald Trump.

Recurrentemente, el jefe de la nación ha criticado la capacidad y calificaciones de Crockett para ocupar un cargo público, sugiriendo incluso que debería realizar una “prueba de aptitud”.

Desde hace dos años, Crockett funge como representante, pero su figura cobró mayor relevancia luego de que en marzo se refirió a Greg Abbott, gobernador de Texas como “Gobernador de Hot Wheels”, un término despectivo que hacía alusión a la silla de ruedas en que se desplaza el político republicano enemigo recalcitrante del fenómeno migratorio.

El señalamiento de la demócrata afroamericana no pasó desapercibido para Donald Trump quien, durante su participación en un podcast del presentador de televisión Vince Coglianese, despotricó en contra de Crockett.

“Ella es una canalla y tiene un coeficiente intelectual muy bajo”, expresó en marzo.

Desde entonces, cada vez que se presenta la oportunidad, Crockett despotrica en contra del jefe de la nación.

El hecho de postularse para tratar de ganar un escaño en un estado profundamente republicano, para muchos es considerado un movimiento arriesgado y con amplias posibilidades de fracasar.

El presidente de la nación afirmó que Jasmine Crockett tiene un coeficiente intelectual muy bajo. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

No obstante, la demócrata de Misuri se estuvo preparando arduamente antes de anunciar su postulación al Senado y ello le permite estar convencida de que dará una sorpresa en la boleta del próximo año.

“Trump, sé que me estás viendo, así que déjame decírtelo directamente. No tienes derecho a nada en Texas. Será mejor que te pongas a trabajar porque voy a por ti”, mencionó durante un evento celebrado en Dallas para dar a conocer su candidatura al Senado.

Bajo la perspectiva de la abogada de 44 años, los demócratas habían carecido de capacidad para convencer a los tejanos con sus propuestas, lo cual ella ahora asegura tener resuelto.

“Hoy quiero hablarles de cómo volver a Texas azul. Hay quienes dicen: ‘De ninguna manera, ya lo hemos intentado de 50 maneras diferentes’. Seamos claras: nunca lo han intentado al estilo JC”, enfatizó.

Cabe señalar que, para controlar la Cámara, los demócratas necesitan conseguir cuatro escaños en el Senado durante las elecciones intermedias del próximo año, una misión que implica dar la sorpresa donde Donald Trump salió avante el año pasado.

