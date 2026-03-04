¡LA GRIPE! ¿Por qué debería importarte?

Como pediatras, hemos visto todos los extremos de la gripe (abreviatura de influenza). La semana pasada, una niña previamente sana llegó a la sala de emergencias con fiebre, escalofríos y dolores musculares. Necesitaba ayuda para respirar y tuvo que permanecer en el hospital. Afortunadamente se recuperó; sin embargo, no siempre es así. Hay cosas que usted puede hacer para proteger a su familia.

P: ¿Por qué debería preocuparme por la gripe?

R: La actividad de la gripe continúa en aumento y las tasas de vacunación son bajas.

289 niños murieron por la gripe durante la temporada 2024-2025. Con frecuencia causa fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolores musculares. En los niños más pequeños, puede presentarse vómitos, dolor abdominal y diarrea. Los síntomas a menudo desaparecen por sí solos, pero en raras ocasiones pueden ocurrir complicaciones graves, incluida la muerte.

Lamentablemente, existen disparidades raciales significativas. Un estudio de 2021 encontró que los niños de 0 a 4 años son los más afectados, y que los niños afroamericanos e hispanos tienen tasas de hospitalización y necesidad de cuidados intensivos hasta 3 o 4 veces más altas en comparación con los niños blancos no hispanos.

P: ¿Quién debería recibir la vacuna contra la gripe? ¿Y por qué?

R: Todas las personas de 6 meses de edad en adelante deben recibir la vacuna contra la gripe cada año. Los científicos estudian cómo evoluciona el virus de la gripe y actualizan la vacuna anual para la próxima temporada. Esto lo protege a usted, a su familia y a la comunidad.

La vacuna contra la gripe puede prevenir la enfermedad y las complicaciones graves; aun así puede contraerla, pero es probable que los síntomas sean más leves.

P: ¿Qué debo hacer si mi hijo presenta síntomas similares a los de la gripe?

R: Si su hijo desarrolla síntomas de enfermedad, es importante llevarlo al pediatra para que sea evaluado. El pediatra de su hijo puede realizar una prueba de gripe. Si el resultado es positivo y han pasado menos de 48 horas desde el inicio de los síntomas, su hijo puede ser tratado con oseltamivir, también conocido como Tamiflu.Tamiflu puede acortar la duración de los síntomas de la gripe en 1 día y puede reducir las complicaciones relacionadas con la gripe si se administra lo suficientemente temprano. Tamiflu ha sido aprobado para su uso tanto en adultos como en niños. Algunos efectos secundarios comunes de Tamiflu incluyen malestar estomacal, diarrea, vómitos y pesadillas, especialmente en los niños.

En la mayoría de los casos de gripe se resuelven sin medicamentos antivirales. Las gotas o el aerosol nasal de solución salina y los humidificadores pueden disminuir la congestión nasal. La succión nasal es importante para los bebés, especialmente antes de alimentarlos o antes de dormir. La miel puede utilizarse para aliviar el dolor de garganta y la tos en niños de ≥1 año de edad. El Tylenol o el Motrin (si tienen ≥6 meses de edad) pueden reducir la fiebre o el malestar. También es importante fomentar la ingesta de líquidos para prevenir la deshidratación, especialmente si su hijo tiene vómitos o diarrea.

Si su hijo presenta dificultad para respirar, empeoramiento de la tos, fatiga extrema o deshidratación (menos pañales mojados o menos micciones), deberá ser evaluado de urgencia por un profesional de la salud.

P: ¿Puede mi hijo recibir antibióticos para la gripe?

R: No. La influenza es un virus. Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, por lo que no serían efectivos para tratar la gripe. Sin embargo, si la enfermedad de su hijo dura más de 5 a 7 días o empeora, es posible que tenga una infección bacteriana adicional y debe ser reevaluado por el médico de su hijo.

P: ¿Qué puedo hacer para proteger a mi bebé de la gripe?

R: Es importante que las personas embarazadas se vacunen contra la gripe para proteger a los recién nacidos. Los anticuerpos maternos se transmiten al bebé, lo que puede protegerlo durante la temporada de gripe.

Pida a todas las personas que viven en su hogar que se vacunen esta temporada para reducir el riesgo de infección en su bebé y en los niños, especialmente porque los bebés no pueden recibir la vacuna contra la gripe hasta los 6 meses de edad. Además, fomente que todos los miembros del hogar y visitantes se laven las manos con frecuencia.

Puntos clave:

¡No es demasiado tarde para recibir su vacuna contra la gripe! Todas las personas de 6 meses de edad en adelante deben recibir la vacuna contra la gripe cada año (la temporada de gripe generalmente comienza a principios del otoño y se extiende hasta la primavera).

La mayoría de los casos de gripe se resuelven por sí solos con descanso y tratamiento de los síntomas. Puede consultar con su pediatra si Tamiflu es adecuado para usted.

