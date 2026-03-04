Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 4 de marzo de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Durante este miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 4 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 10 26 53 59 6

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde acudiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente juego el sábado 7 de marzo

