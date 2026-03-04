Santiago Giménez con más pistas de su reaparición con el AC Milan

Santiago Giménez, delantero del AC Milan, sigue dando pistas de que su reaparición está más cerca que nunca e inclusive que este fin de semana en el Derby della Madonnina podría darse su reaparición después de cuatro meses de ausencia en el ataque del cuadro rossoneri.

Giménez fue operado de un tobillo en diciembre pasado para realizarle una limpieza de algunas astillas que habían generado algunos golpes en esa zona y que le impedían tener la velocidad y la reacción que mostró desde su aparición con el Cruz Azul en la Liga MX y después en el Feyenoord de la Eredivisie.

📰 Peppe Di Stefano (Sky Sport): During the morning training session, Santiago Giménez was seen working in the gym again. The Mexican striker has begun his rehabilitation and reconditioning program. pic.twitter.com/FwluS2TY3J — Milan Posts (@MilanPosts) March 4, 2026

A 100 días para que inicie la Copa del Mundo, los comentarios son alicientes en su recuperación y la señal más cercana es la que dio este día el periodista italiano de Sky Sports Peppe Di Stéfano, quien aseguró que la reaparición del mexicano está muy cerca y que, mientras tanto, se sigue preparando en el aspecto físico con sesión de gimnasio como parte de su rehabilitación.

El comunicador italiano destacó que Santiago Giménez fue sometido a una nueva revisión y sesión de pruebas para ver si ya estaba listo para integrarse a los entrenamientos y se dio el visto bueno para que sea de esta forma, integrándose al plantel del cuadro rossonero, al que tanta falta le hace en el ataque para seguir peleando por el scudetto con su acérrimo rival Inter de Milán.

Santiago Gimenez udah kembali latihan. Siap menjebol gawang Inter minggu depan. Aduh ngerinyoooo pic.twitter.com/mfbPV33Wie — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 4, 2026

A la par de estos nuevos detalles, la prensa italiana aseguró que la intención de Giménez es participar algunos minutos este domingo en San Siro contra el cuadro de la ciudad y en donde además de la lucha por el scudetto, está la disputa del orgullo local.

Los pronósticos son alentadores, pero dentro del cuadro rossoneri existe la idea de que Giménez pueda reaparecer la próxima semana contra el Lazio o el 21 de marzo contra el Torino, sobre todo porque no apresurarán su regreso a las canchas.

Giménez hasta el momento acumula 120 días sin jugar después de que el pasado 18 de diciembre fue intervenido quirúrgicamente de un tobillo, después de que su último juego con el AC Milan fue el pasado 28 de octubre del año pasado contra el Atalanta.

Mientras eso pasa en Italia, por lo pronto el técnico de la selección de México es el principal interesado en la recuperación de Giménez, a quien supuestamente tiene contemplado llevar como uno de los tres delanteros centros que convocará en la lista final para el Mundial 2026, pero la lucha se ha hecho tan cerrada y están alzando la mano Armando González, Julián Quiñones y Germán Berterame.

¡SE ACERCA EL REGRESO DE SANTIAGO GIMÉNEZ! 🇲🇽🔥



El delantero mexicano continúa su proceso de recuperación y ya hace trabajos de gimnasio junto con sus compañeros del AC Milan 🔴⚫️https://t.co/7DXyniPlKu — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 4, 2026

Giménez tendrá que demostrar que está al cien por ciento y eso solo podrá pasar si empieza a tomar ritmo en el AC Milan y qué mejor que sea lo antes posible para ver la opción de que sea convocado para el partido del 28 de marzo contra Portugal en la reinauguración del estadio Azteca y el 31 de marzo contra Bélgica en el Soldier Field.

