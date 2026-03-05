Chiquis Rivera, la misma, pero más feliz

Seguidores de Chiquis Rivera: guarden la botella, contengan sus ímpetus y olvídense de los gritos desenfrenados. La gira que prepara la cantante no se parece en nada a lo que están acostumbrados a ver los fans en sus conciertos.

“Regresé a mis instintos, regresé a lo que es importante en la vida”, explicó Chiquis en una charla reciente. “Siempre lo he sabido y siempre me he encomendado mucho a Dios; soy una mujer de fe, pero por mucho tiempo estaba como sobreviviendo, y ahorita estoy viviendo”.

No se trata de un giro religioso en la vida de la mayor de los hijos de Jenni Rivera, puesto que Chiquis siempre se ha proclamado una cristiana creyente. Y tampoco se trata un regreso a la vida luego de una experiencia devastadora.

Más bien, tiene que ver con haber encontrado la paz interior, lo que se traduce en una felicidad que la artista quiere compartir con el mundo. Es también parte de una promesa que le hizo a Dios luego de que ganara su tercer Latin Grammy, galardón que se llevó en noviembre en la categoría de Mejor álbum de banda por su disco “Diamante”.

“Desde mi niñez he pasado cosas difíciles, y creo que siempre ha sido por una razón”, dijo. “Ahora sentí la necesidad de expresarme de otra manera […] La música que cantaba antes, que sigue siendo parte de mi, la banda —y no estoy diciendo que la voy a dejar—, la estaba cantando desde un lugar de ego”.

Cuando cantaba banda, dijo, sentía que lo hacía para defenderse, para aclarar situaciones. Y es que Chiquis ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, desde cuando la acusaron de haber tenido una relación amorosa con el último esposo de Jenni Rivera, hasta su escandaloso rompimiento con el cantante Lorenzo Méndez.

Para marcar esta nueva etapa, Chiquis grabó “Flores en mi alma”, que publicó en noviembre y que describe como una “ofrenda nacida de un proceso de sanación personal”. Es un disco que produjo Ulises Lozano, conocido como El Licenciado, de la banda Kinky y que incluye sonidos y ritmos asociados con las vibraciones y la espiritualidad.

El primer concierto que ofrecerá la cantante, Alma De Luz: A Ceremony of Sound and Soul, tendrá lugar en el Luckman Fine Arts Complex el sábado 7 de marzo , y ella lo describe más que como un concierto, como una experiencia. Cantará los temas de “Flores en mi alma” y algunas versiones propias de varios covers acompañada de la Honey Soul Band.

En la segunda parte de la velada, presentará su podcast en vivo desde el escenario y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Hoy jueves, dijo, se anunciarían las fechas de la gira en otras ciudades del país.

Además de este proyecto, Chiquis promociona “Volví”, una canción de sonidos etéreos que habla de estar bien consigo misma.

“Ahorita, [cantar] es completamente por la música, por el arte, y se siente muy bonito no sentir esa presión y nomás crear arte y crear música que nace del alma”, dijo. “Los corridos de ‘Abeja Reina’ y ‘Diamante’ igual siempre han tenido un mensaje positivo, pero ahorita le estoy cantando más a tu yo superior, y es lo que quiero compartir, la luz y el amor”.

En detalle

Qué: Alma De Luz: A Ceremony of Sound and Soul, con Chiquis Rivera

Cuándo: sábado a las 7 pm

Dónde: The Luckman Fine Arts Complex, 5151 State University Dr., Los Angeles

Cómo: boletos desde $35; informes theluckman.org