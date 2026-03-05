Padre e hija mueren baleados en Mississippi tras presunta emboscada durante compra por Facebook Marketplace

Un padre y su hija fueron asesinados a tiros en el estado de Mississippi durante lo que habría sido una cita acordada a través de Facebook Marketplace para comprar un PlayStation 5, según informaron medios locales y familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Victor Gonzales, de 42 años, electricista, y su hija Serenity, de 19. Ambos fueron encontrados sin vida dentro de su camioneta de trabajo en una carretera rural del condado de Panola el domingo, dos días después de haber sido vistos por última vez en un empleo.

De acuerdo con la cadena WREG, investigadores indicaron a un familiar que las marcas de neumáticos halladas en la escena podrían sugerir que intentaban huir.

“Estaban trabajando ese día, iban a comer y después iban a recoger un PS5 de Facebook Marketplace”, dijo Jessie Waterman, de 15 años, hijo de Victor y hermano menor de Serenity, en declaraciones recogidas por WREG.

El adolescente aseguró que no sabía con quién planeaban reunirse, pero sospecha que “algo debió pasar con la transacción”, según reportó WATN.

Hallazgo en zona rural

La camioneta familiar fue encontrada con barro en los costados en una vía rural de Sardis, a unos 50 kilómetros al sur de Memphis. Jessie señaló que el vehículo normalmente no estaba en esas condiciones.

“Normalmente no tiene barro así en los lados y parece que estaban tratando de huir de la escena”, expresó.

Los cuerpos fueron localizados después de que las autoridades respondieran a un reporte de un accidente vehicular, informó WJTV.

El sheriff del condado de Panola, Shane Phelps, declinó comentar sobre la posibilidad de un robo o una emboscada, así como sobre la teoría de que las víctimas intentaban escapar de alguien.

La familia afirmó que Victor y Serenity no tenían enemigos conocidos.

La investigación continúa mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias del doble homicidio que ha conmocionado a la comunidad.

Sigue leyendo:

–Descubren cadáver de exrecluso en una propiedad agrícola en Mississippi

–Hallan muertos a tres hispanos desaparecidos en el río Mississippi

–Madre en Mississippi mata a mono que escapó tras accidente por temor a que atacara a sus hijos