Sheinbaum viajará a Jalisco, estado donde cayó “El Mencho” y se registró una fuerte ola de violencia

Hace casi dos semanas el estado de Jalisco fue prácticamente tomado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El escenario en ciudades como Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta era el mismo: hombres armados en la calles, vehículos incendiados y locales comerciales vandalizados.

Poco a poco las fuerzas del orden controlaron la situación y hoy el ambiente es diferente al de aquel 22 de febrero.

Quizá para demostrar que la entidad es completamente segura, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que viajará el viernes a Guadalajara, capital de Jalisco y una de las tres sedes del Mundial de Futbol.

“Vamos a Guadalajara el viernes”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

▶️ La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará Jalisco este 6 de marzo; autoridades resaltan que hay condiciones de seguridad en el estado.



📺 #TelediarioMatutino con @patysanchez_g y @MAURAZZOTV ⭐️ pic.twitter.com/LTKcF1uNFe — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) March 5, 2026

Sheinbaum traslada habitualmente su conferencia de prensa de los viernes a otros territorios de la república para reunirse con las autoridades estatales.

Jalisco, bastión histórico del CJNG y donde fue localizado “El Mencho”, es uno de los principales focos de la crisis de seguridad que vive el país, según informó EFE.

Guadalajara, la tercera mayor ciudad de México con más de cinco millones de habitantes, acogerá cuatro partidos del Mundial de Futbol de este año, lo que hizo encender las alertas por los recientes hechos violentos.

No obstante, tanto Sheinbaum como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteraron que la celebración de la Copa del Mundo en México está “garantizada”.

La presidenta anunció que próximamente autoridades mexicanas y representantes de la FIFA mantendrán una reunión para abordar la cuestión de la violencia y la seguridad.

Sigue leyendo:

– Sheinbaum rechaza que operativo contra “El Mencho” haya sido por presión de Estados Unidos.

– Quién es Laisha Michelle Oseguera, la hija de “El Mencho” que habría estado en el funeral del capo.