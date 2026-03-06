Clima de hoy en Houston para este viernes 6 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este viernes 6 de marzo tendrá nubes y claros en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 55 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:42 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:24 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. En concreto, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.