SBA excluye a empresarios inmigrantes con Green Card de préstamos federales

La Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. (SBA), agencia encargada de facilitar financiamiento a pequeñas empresas, modificó las reglas de elegibilidad para sus préstamos y dejó fuera a empresarios inmigrantes con Green Card.

El cambio, que fue anunciado en febrero, representa una de las modificaciones más significativas en décadas para el acceso al crédito respaldado por el gobierno federal y afecta a miles de pequeños negocios que tradicionalmente han recurrido a estos programas para crecer.

Nuevas reglas para acceder a los préstamos de la SBA

Desde 1953, las normas del programa exigían que al menos el 51% de una empresa estuviera en manos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales para calificar. Sin embargo, desde junio la agencia estableció un requisito más estricto: el 100% de la empresa debe pertenecer a ciudadanos estadounidenses para acceder a los préstamos garantizados por la SBA.

La medida se da en un contexto en el que la agencia impulsa una agenda alineada con el enfoque de “Estados Unidos primero” promovido por el expresidente Donald Trump.

La administradora de la SBA, Kelly Loeffler, defendió el cambio argumentando que las políticas económicas deben priorizar a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas estadounidenses.

Impacto en franquicias y negocios de inmigrantes

Expertos del sector advierten que la decisión podría afectar especialmente a emprendedores inmigrantes, muchos de los cuales han utilizado los programas de la SBA para abrir franquicias o pequeños negocios.

“Los préstamos de la SBA solo se otorgan en situaciones donde las personas no podrían acceder a crédito en condiciones similares sin la garantía del gobierno”, explicó Keegan McBride, cofundador de SBA Source, una firma que ayuda a empresarios a obtener este tipo de financiamiento, a The Guardian.

McBride señaló al mismo medio que muchos franquiciados son inmigrantes, incluidos residentes permanentes y ciudadanos naturalizados. Bajo las nuevas reglas, incluso parejas casadas que quieran abrir un negocio juntas podrían quedar fuera del programa si ambos no son ciudadanos estadounidenses.

Aunque existen otras fuentes de financiamiento, los expertos advierten que suelen ser más difíciles de obtener o requieren mayores garantías.

Críticas por posible discriminación

La nueva política también ha generado críticas de parte de organizaciones financieras y defensores de pequeñas empresas. Aissatou Barry-Fall, directora ejecutiva de Lower East Side People’s Federal Credit Union, un prestamista sin fines de lucro que participa en programas de la SBA en Nueva York, calificó la medida como discriminatoria.

“Creo que es discriminación”, afirmó.

El cambio ya comienza a generar preocupación entre empresarios, como la chef Aneesa Waheed, fundadora de la cadena de restaurantes Tara Kitchen, que opera varios locales en Nueva York y Nueva Jersey. Waheed señaló que durante años el programa de la SBA fue visto como una herramienta neutral de apoyo para emprendedores.

“Uno piensa en la SBA como una fuente de apoyo y fortaleza para los pequeños negocios. Nunca se piensa en ella en términos de política”, dijo.

El papel clave de los préstamos de la SBA

La SBA generalmente no otorga préstamos directamente, sino que garantiza una parte del crédito emitido por bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras.

Las empresas con 500 empleados o menos califican como pequeñas empresas dentro del programa, con préstamos que pueden ir desde $50,000 hasta $5 millones.

De acuerdo con cifras oficiales de la agencia, en 2025 la SBA respaldó 44 mil millones de dólares en préstamos, destinados principalmente a restaurantes, tiendas minoristas, cafeterías y franquicias, cifras que bajarán, según dijeron los expertos, de manera considerable en su siguiente evaluación.

