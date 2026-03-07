5 signos del zodiaco tienen la habilidad de estafadores

Así como algunos signos del zodiaco destacan por su lealtad o romanticismo, otros pueden tener una facilidad especial para manipular, persuadir o incluso engañar cuando sus emociones o ambiciones los dominan.

Según astrólogos consultados por el portal Best Life, hay cinco signos que, por sus rasgos de personalidad, podrían tener mayor facilidad para cometer una estafa o aprovecharse de la inocencia de otros.

Esto no significa que todos lo hagan, sino que poseen cualidades estratégicas, persuasivas o dominantes que, mal canalizadas, pueden convertirse en herramientas de manipulación. ¿Quieres saber si tu signo está en la lista?

1. Aries

Las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril tienen una personalidad dominante y competitiva.

Aries ama ser el centro de atención y no teme tomar riesgos para lograrlo. Cuando Aries quiere que otros lo sigan, puede exagerar logros o manipular situaciones para parecer el líder indiscutible.

Su energía intensa puede transformarse en insensibilidad si su ego se siente amenazado.

Sin embargo, cuando madura emocionalmente, Aries se convierte en un líder inspirador y auténtico.

2. Cáncer

Cáncer (21 de junio al 20 de julio) es conocido por su dulzura, sensibilidad y aparente inocencia. Pero precisamente ahí radica su lado más peligroso.

Los astrólogos señalan que este signo puede esconder sus verdaderas intenciones detrás de una fachada vulnerable.

Cuando sus emociones se desequilibran o busca venganza, puede manipular desde el plano afectivo, convirtiéndose en uno de los signos más difíciles de detectar cuando engaña.

3. Leo

Leo (21 de julio al 21 de agosto) ama destacar. Su carisma natural lo convierte en alguien magnético y convincente.

A diferencia de otros signos, Leo no suele engañar por malicia, sino por necesidad de reconocimiento. La buena noticia es que, si valora a alguien, eventualmente termina sincerándose.

4. Escorpio

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) es uno de los signos más intensos y misteriosos del zodiaco. Es tan hermético que resulta difícil saber qué piensa realmente.

Si decide manipular, lo hará con estrategia y paciencia. No actúa por impulso, sino con cálculo.

Cuando usa su poder de forma positiva, Escorpio se convierte en un gran investigador y protector. Pero en su lado oscuro, puede ser implacable.

5. Capricornio

Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero) es disciplinado, estratégico y extremadamente ambicioso. No actúa por emoción, sino por objetivos.

Si cree que una estafa le permitirá avanzar, podría justificarla internamente como una estrategia.

Sin embargo, en su versión elevada, Capricornio es uno de los signos más responsables y trabajadores del zodiaco.

¿Significa esto que estos signos son estafadores?

Es importante señalar que la astrología no determina comportamientos criminales ni define el carácter absoluto de una persona.

Todos los signos tienen potencial para mentir o manipular si atraviesan conflictos internos o heridas emocionales no resueltas.

La diferencia está en la conciencia y el desarrollo personal. Estos cinco signos simplemente poseen habilidades estratégicas, carisma o inteligencia emocional que, mal utilizadas, pueden facilitar el engaño.

