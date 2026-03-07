Al menos 6 muertos y varias viviendas destrozadas tras el paso de tornados en Michigan y Oklahoma

Al menos seis personas murieron el viernes en Michigan y Oklahoma debido a que poderosas tormentas produjeron tornados que redujeron viviendas a escombros, hicieron volar partes de techos y dejaron un rastro de escombros colgando de los cables eléctricos.

Las tormentas en Michigan derribaron árboles mientras se emitían alertas de tornado en el sur del estado.

En la zona de Union Lake, en el condado de Branch, a unas dos horas de Detroit, se reportaron tres muertes, 12 heridos y tres personas fueron trasladadas al hospital hasta la noche del viernes, informó la Oficina del Sheriff del condado de Branch en un comunicado.

A unos 80 kilómetros al suroeste, en el condado de Cass, se reportó una muerte, informaron las autoridades. El administrador de emergencias del condado de Cass, Manny DeLaRosa, indicó en un comunicado que varias estructuras grandes, incluyendo casas y graneros, sufrieron daños que abarcaron desde importantes impactos estructurales hasta la destrucción total.

“Miramos por la ventana y vimos el tornado pasar por la franja, y ahí es donde está mi hija, mis padres y donde vivo calle abajo”, declaró un residente de Three Rivers, Michigan, a CBS Saturday Morning. “Simplemente agradecí mucho que Dios protegiera a mi hija, a mi madre, a mi hermana y a mi familia“.

MICHIGAN MAYHEM: Stunning video shows a tornado tearing through a parking lot and hurling debris into the air in Three Rivers, Michigan. | @foxweather pic.twitter.com/sEzHY09tWo — Fox News (@FoxNews) March 7, 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes se confirmó al menos un tornado en el sur de Michigan, cerca de Union City, y hubo informes de posibles otros.

La combinación de un sistema meteorológico que extrajo humedad del Golfo de México y un frente cálido que se desplazó hacia el norte creó las condiciones propicias para un tornado en un estado donde son relativamente raros, según David Roth, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland. El sistema encontró aire mucho más frío en la zona de los Grandes Lagos.

Michigan registra un promedio de 15 tornados al año, mucho menos que los 155 de Texas y los 96 de Kansas, afirmó.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, activó el Centro de Operaciones de Emergencia del estado el viernes “para coordinar una respuesta integral ante el clima severo”, declaró en un comunicado.

En la zona de Edwardsburg, cerca de la frontera con Indiana, las autoridades reportaron árboles caídos y varias viviendas con daños graves, y advirtieron a los residentes que evitaran la zona.

En el condado de St. Joseph, a unos 55 kilómetros al noreste de Edwardsburg, la oficina del sheriff indicó a los residentes que “buscaran refugio de inmediato” tras los informes de un tornado no confirmado, una alerta de tormenta severa y posibles vientos de más de 96 km/h.

“Los ciudadanos deben anticipar cortes de energía, cierres de carreteras y/o vecindarios e interrupciones de la señal celular/de internet”, informó la oficina en Facebook.

El viernes por la tarde se formaban fuertes tormentas en Michigan y hasta el norte de Texas. No hubo informes confirmados inmediatos de un tornado en tierra, pero muchos videos publicados en línea mostraron violentas columnas de aire giratorias en Michigan.

Dos muertos en Oklahoma

Un tornado dejó un rastro de daños de 6.4 kilómetros en el condado de Okmulgee, a unos 48 kilómetros al sur de Tulsa, Oklahoma.

Annie Vest, directora de Gestión de Emergencias de Oklahoma, declaró a CBS News la madrugada del sábado que se registraron dos muertes relacionadas con el clima en Beggs, una pequeña comunidad del condado de Okmulgee.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, indicó en una publicación en redes sociales que tanto Beggs como Tulsa habían sido azotadas por tornados.

