Dramática fractura de Jean Pierre Arroyo opacó la victoria de Independiente del Valle

Cuando parecía que Independiente del Valle sumaría una victoria más en su recorrido en el fútbol de Ecuador, de pronto una entrada de pocos amigos del argentino Brian Negro provocó una dramática fractura al mediocampista Jean Pierre Arroyo en unas escenas que han generado una gran polémica.

Por esa razón, el 3-1 de Independiente del Valle sobre Mushuc Runa pasó a segundo término por la grave y dantesca fractura sobre Arroyo en la barrida del argentino Negro al tratar de cortar una jugada que impactó en la tibia y peroné del jugador ecuatoriano para dejarle la pierna colgando y sin fuerza ante la petición de que ingresaran de inmediato las asistencias.

Terrible imagen en Chillo Jijón 🤯



Pronta recuperación @IDV_EC pic.twitter.com/nOnUH5gZfS — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 7, 2026

La lesión fue tan tremenda, que el técnico del Mushuc Runa, Paúl Vélez, ofreció disculpas al jugador de Independiente del Valle y a su familia, al grado de que el resultado pasó a segundo término e inclusive llegó a mencionar que querían que les ganaran como una disculpa por esa entrada de pocos amigos.

La tensión reinó en el estadio cuando Arroyo tuvo que ser retirado del campo en ambulancia cuando una acción en disputa derivó en una entrada que dejó al futbolista tendido sobre el césped, lo que provocó escenas de preocupación entre jugadores y cuerpo técnico.

La jugada se dio cuando el partido estaba 1-1 en un duelo donde la intensidad era la característica para poder imponer sus condiciones en el terreno de juego en el minuto 61, cuando Jean Pierre Arroyo avanzó con velocidad y en ese momento el zaguero argentino Brian Negro realizó una barrida temeraria.

Toda la familia #IDV estamos contigo Jean Pierre. Mucha fuerza 💪🏾 amigo volverás mas fuerte #FuerzaJeanPierre #UnidosIDV pic.twitter.com/ML3QtCXAcF — Independiente del Valle (@IDV_EC) March 8, 2026

El choque fue tremendo, como de dos locomotoras, donde ambas piernas se encontraron y en donde el pie izquierdo del mediocampista de Independiente del Valle se dobló a la altura de la tibia y el peroné, sin que tuviera fuerza y equilibrio, provocando todo tipo de exclamaciones en las tribunas y la angustia en sus compañeros de Independiente del Valle.

La reacción no se hizo esperar; sus compañeros se lanzaron contra el árbitro para exigir la tarjeta roja por la dureza de la entrada y otros se fueron contra el argentino, mientras este buscaba justificarse que había sido una entrada futbolística

Después se confirmaría la gravedad de la lesión por varios medios de comunicación al determinarse la fractura de tibia y peroné, pero antes el jugador fue atendido en el terreno de juego durante varios minutos antes de ser retirado en camilla y trasladado a una ambulancia para su evaluación médica.

Un duelo con victoria para IDV que ha sido agridulce. La lesión de Jean Pierre Arroyo ha dejado a todos muy consternados. Por el otro, el debut con gol de su nueva joya, Juan Riquelme Angulo. Aquí las palabras de Franklin Tello en zona mixta @LaRed_Ecuador pic.twitter.com/qE0EdFRgnO — Maité Montalvo (@maitemontalvog) March 8, 2026

Al finalizar el juego, el técnico del equipo de Brian Negro se disculpó públicamente al señalar que: “Ya no pensamos en el juego. Quería incluso que nos ganen, por lo que pasó”, concluyó.

