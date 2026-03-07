Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS — 07 de marzo de 2026
Mira, Piscis, este día trae noticias que pueden mover un poquito tu corazón y tu cabeza. Se aparece en tu vida una amistad que hace tiempo se había alejado, alguien con quien compartiste momentos buenos, risas, secretos y hasta uno que otro chisme sabroso. No te sorprendas si esa persona aparece de repente con mensaje, llamada o hasta un comentario en redes sociales. La vida a veces acomoda las piezas cuando menos lo esperamos. Pero eso sí, no confundas nostalgia con destino, porque luego tú, mi querido Piscis, te emocionas de más y acabas imaginando historias que ni al caso.
En cuestiones de amor, aquí viene el consejo de señora que ya vivió más de tres telenovelas de la vida real: deja de depender tanto de quien se cruza en tu camino. Tú tienes un corazón enorme, eso nadie lo duda, pero también tienes la mala costumbre de entregar todo sin ver si la otra persona trae con qué responder. Y luego cuando se van o cambian, te quedas sintiendo que el mundo se te vino encima. No, criatura. El amor bonito es el que suma, no el que te deja vacío. Apréndete eso de una vez.
Por otro lado, se aproximan asuntos importantes relacionados con dinero o pagos que quizá se te fueron pasando. No lo tomes a la ligera. Si debes algo, ponte al corriente lo antes posible, porque los problemas financieros cuando se dejan crecer se vuelven como bola de nieve. Y tú lo que necesitas en este momento es tranquilidad para avanzar.
Si ya tienes pareja, aquí la Nana te va a decir algo con cariño pero con firmeza: deja de jugarle al vivo en redes sociales. Eso de andar coqueteando o dando pie a malos entendidos puede meterte en problemas serios. Recuerda que lo que se publica o se escribe muchas veces se malinterpreta, y luego vienen los reclamos, los celos y el drama innecesario. Si ya tienes a alguien en tu vida, respeta y cuida lo que tienes.
También es buen momento para limpiar tu entorno emocional. Saca de tu vida todo aquello que te provoca estrés, ansiedad o tristeza constante. Personas negativas, ambientes pesados o situaciones que ya no aportan nada. La vida no es tan complicada como a veces la hacemos; lo difícil es aprender a soltar lo que no nos conviene.
En el trabajo podría presentarse una pequeña complicación con un proyecto o con dinero que esperabas recibir. No te asustes ni te agobies. Hablar claro y resolver las cosas con honestidad será tu mejor herramienta para que todo se acomode.
Cuida mucho tu alimentación estos días. Tu estómago podría resentir algunos excesos o comidas que no te caen bien. Escucha a tu cuerpo, baja un poco el ritmo y procura comer más ligero.
Y ahora sí viene lo bueno: una ola de bendiciones comienza a moverse a tu favor. Se abren puertas para un posible viaje, incluso uno que podría sacarte de la rutina o llevarte a conocer un lugar diferente. Además, alguien de tu pasado podría volver a aparecer con arrepentimiento sincero. Pero aquí la decisión será tuya. Escucha tu intuición, porque tu corazón sabe perfectamente qué merece y qué ya no.
ACUARIO — 07 de marzo de 2026
A ver Acuario, este 07 de marzo viene con movimientos interesantes para ti, y lo primero que se marca son cambios de última hora que pueden alterar un poco tus planes. Pero no te me asustes ni te pongas de malas, porque muchos de esos cambios llegan justamente para acomodar lo que tú solo no habías sabido mover. Existe una gran posibilidad de que conozcas a alguien por medio de una amistad o reunión casual. Puede ser en una salida, una plática inesperada o incluso a través de redes sociales. Esta persona podría dejarte pensando más de lo normal, porque tendrá una forma de hablar o una energía que te va a llamar bastante la atención. Ahora bien, no empieces a hacer castillos en el aire desde el primer “hola”, porque tú tienes la mala costumbre de emocionarte con cualquier señal bonita y luego ya andas imaginando boda, casa y hasta perrito incluido. Tranquilidad, primero conoce bien a la persona.
Dentro de la familia también se marca una noticia importante relacionada con un nacimiento o embarazo. Puede tratarse de un familiar cercano o de alguien muy querido. Esa noticia traerá alegría al ambiente familiar y servirá como recordatorio de que la vida sigue trayendo bendiciones incluso cuando uno cree que todo está detenido.
En cuestiones del corazón, hay algo que sí tengo que decirte sin rodeos: deja de obsesionarte con personas que no están mostrando el mismo interés por ti. Acuario, tú vales mucho, pero a veces te empeñas en insistir donde claramente no hay reciprocidad. Y mientras pierdes tiempo ahí, podrías estar conociendo gente que sí quiere caminar a tu lado. Así que suelta esa historia que ya no avanza y abre los ojos a nuevas posibilidades.
En el terreno laboral se ve la posibilidad de un nuevo trabajo o propuesta económica. Tal vez alguien te hable de un proyecto, una recomendación o incluso una oportunidad que no esperabas. Eso sí, escucha bien este consejo de señora con experiencia: no sueltes lo que ya tienes hasta asegurarte de que lo nuevo está firme. A veces por querer avanzar rápido uno toma decisiones impulsivas y luego vienen los arrepentimientos.
También se marcan visitas familiares o reuniones inesperadas en estos días. Puede ser que llegue gente a tu casa o que te inviten a convivencias donde habrá pláticas largas, recuerdos y hasta uno que otro chisme que te hará abrir los ojos sobre ciertas personas.
Ahora hablemos de algo importante: tu actitud. Últimamente has andado un poco cambiante, a ratos con mucha energía y a ratos con flojera o desesperación. La vida no funciona a la velocidad que uno quiere, pero tampoco puedes quedarte esperando que todo llegue solo. Si hay algo que deseas lograr, necesitas poner disciplina y constancia. No todo es cuestión de suerte.
También será momento de cuidar más tu imagen y tu bienestar físico. Has descuidado un poco esa parte, ya sea por estrés, cansancio o simple comodidad. Recuerda que cuando uno se siente bien consigo mismo también proyecta seguridad y atrae mejores oportunidades.
Se revelarán algunos chismes o comentarios de personas que se dicen amistades, pero que en realidad han estado hablando más de la cuenta. No entres en drama ni confrontaciones innecesarias. A veces el silencio elegante vale más que mil explicaciones.
Por último, podría surgir una invitación para salir o convivir con alguien cercano. No la rechaces de inmediato. A veces esos pequeños momentos fuera de la rutina terminan trayendo conversaciones importantes, nuevas ideas o incluso conexiones que cambian el rumbo de las cosas.
Así que ya sabes, Acuario: abre los ojos, cuida tu energía y no te desesperes. Las oportunidades llegan, pero también hay que saber reconocerlas cuando se presentan.
CAPRICORNIO — 07 de marzo de 2026
Capricornio, este 07 de marzo trae movimientos importantes en tu economía, y eso no es cualquier cosa. Se abren oportunidades que pueden ayudarte a mejorar tu estabilidad, pero aquí entra tu responsabilidad: si no aprovechas lo que la vida te está poniendo enfrente, después no te me andes lamentando. El dinero no siempre llega tocando la puerta dos veces.
Existe la posibilidad de un negocio relacionado con compra y venta o algún movimiento económico que puede dejarte ganancias interesantes. Tal vez alguien te invite a participar en algo, o quizá tú mismo traes una idea que llevas tiempo pensando. Pues ya es momento de moverte. Capricornio, tú tienes madera para salir adelante, pero a veces te gana el miedo o la desconfianza.
Ahora hablemos de algo importante: personas del pasado. Hay gente que podría intentar regresar a tu vida, ya sea para pedir favores, remover recuerdos o incluso buscar ventaja de alguna manera. Aquí el consejo es simple: mantén la calma, observa bien y no te dejes manipular. Cada quien termina en el lugar que le corresponde, y la vida se encarga de acomodar las cuentas tarde o temprano.
En el amor, los celos y la inseguridad podrían jugarte una mala pasada si no los controlas. Si estás con alguien pero constantemente dudas de esa persona, lo único que vas a lograr es desgastar la relación. Y si la desconfianza ya es demasiado grande, entonces también es momento de preguntarte si realmente vale la pena seguir ahí. El amor debe traer paz, no angustia.
También se marca algo que debes reflexionar con calma: te has alejado de personas importantes. Amigos o familiares que en algún momento estuvieron muy cerca de ti. No siempre es tarde para acercarte nuevamente, pero sí debes entender que cuando uno se distancia demasiado, a veces las puertas ya no se abren igual. Si aún hay tiempo de rescatar ciertos vínculos, hazlo con humildad.
Cuida mucho tu carácter y tus cambios de humor. Andas pasando por momentos donde cualquier cosa puede sacarte de tus casillas, y eso puede afectar relaciones importantes. No todo se resuelve reaccionando fuerte. A veces respirar profundo y pensar antes de hablar evita muchos problemas.
También aparece marcado un viaje que has estado planeando. Puede ser algo corto o incluso una escapada para despejar la mente. Ese movimiento te ayudará a recargar energía y a reconectar contigo mismo. Aprovecha ese tiempo para disfrutar, para salir de la rutina y recordar que la vida no es solo trabajo y preocupaciones.
En cuestión de salud, presta atención a tu cuerpo. Podrías presentar una molestia o enfermedad leve que te obligue a bajar el ritmo por unos días. Nada grave si te cuidas a tiempo, pero sí será una señal para que escuches más a tu cuerpo y no te exijas tanto.
Y aquí viene el consejo más importante de todos: aprende a ser agradecido. Agradece lo que tienes, lo que has logrado y las oportunidades que siguen llegando. Cuando una persona vive con gratitud, su energía cambia completamente y comienzan a abrirse caminos que antes ni siquiera imaginaba.
Así que ya sabes, Capricornio: trabaja, aprovecha las oportunidades, cuida tus relaciones y mantén una actitud positiva. La vida te está preparando para crecer, pero depende de ti dar el paso correcto.
SAGITARIO — 07 de marzo de 2026
Sagitario, este 07 de marzo trae movimiento en el amor y en tus emociones, y como tú eres un signo que vive intensamente, más vale que pongas un poquito de cabeza antes de dejarte llevar solo por el impulso.
Si estás soltero o soltera, existe una gran posibilidad de conocer a alguien por medio de redes sociales o a través de conversaciones que empiezan como juego y terminan poniéndose interesantes. La química podría aparecer rápido, de esas que te hacen sonreír frente al celular sin darte cuenta. Pero aquí viene el consejo de señora con experiencia: no te aceleres demasiado. A veces cuando uno se entrega demasiado rápido, la otra persona pierde el interés. El respeto propio siempre será la mejor carta de presentación.
También se marca el regreso de amores del pasado. Personas que en algún momento fueron importantes podrían aparecer nuevamente, ya sea con mensajes, llamadas o incluso encuentros inesperados. Esto no necesariamente significa que debas volver a lo mismo. Más bien será una oportunidad para que observes cuánto has cambiado y para que elijas con más claridad quién merece quedarse en tu vida.
Ten especial cuidado con una persona de piel clara o energía dominante que podría generar conflictos si ya tienes pareja. No necesariamente será una mala persona, pero sí podría provocar celos o malentendidos. Lo importante aquí será actuar con honestidad y no dar motivos innecesarios para problemas.
En cuestiones de decisiones importantes, puede que en estos días te encuentres pensando demasiado en una elección que debes tomar. Tal vez algo relacionado con trabajo, dinero o incluso cambios personales. Si te sientes confundido, busca consejo en personas que realmente te quieren y que siempre han estado contigo. A veces una buena conversación aclara lo que la mente no logra ordenar sola.
En el terreno laboral, si sientes que estás en un trabajo mal pagado o que no te deja crecer, este será un buen momento para empezar a buscar nuevas opciones. Nadie va a tocar tu puerta para ofrecerte algo mejor si tú no te mueves primero. Sagitario, tú tienes talento y capacidad, pero necesitas atreverte a buscar más.
También se marcan situaciones de traición o decepción dentro del entorno familiar. No necesariamente algo grave, pero sí un comentario, actitud o situación que te hará abrir los ojos sobre ciertas personas. No tomes decisiones impulsivas. Observa, aprende y guarda distancia si es necesario.
Recuerda algo muy importante sobre ti: tu carácter se ha formado a partir de todas las experiencias que has vivido. No siempre has tenido el camino fácil, y eso te ha vuelto fuerte. Algunas personas pueden no entender tu forma de ser, pero quien realmente te quiere aprenderá a aceptarte con tus virtudes y también con tus defectos.
Así que este día, Sagitario, respira profundo, piensa antes de actuar y no pierdas tu esencia aventurera. El mundo todavía tiene muchas sorpresas para ti, pero debes caminar con inteligencia para no tropezar con las mismas piedras de siempre.
ESCORPIO — 07 de marzo de 2026
Escorpio, este 07 de marzo viene con aprendizajes importantes, y lo primero que debes recordar es algo muy sencillo pero poderoso: la vida puede darte un golpe, pero no es obligación que te lo dé dos veces. Si ya viviste una traición, una decepción o una caída, entonces aprende de eso y no vuelvas a tropezar con la misma piedra.
Tu carácter será tu mejor defensa en estos días. Escorpio es un signo fuerte, intuitivo y difícil de engañar cuando realmente pone atención. Habrá personas que intentarán meterte el pie o hablar de ti a tus espaldas. Ya sabes cómo funciona el mundo: siempre hay alguien con la lengua suelta buscando llamar la atención o provocar problemas. El mejor consejo que puedo darte es que no pierdas tu tiempo respondiendo a provocaciones. La gente que vive criticando a otros muchas veces ni siquiera tiene una vida propia que atender.
También será momento de recordar ciertas situaciones del pasado que podrían repetirse de alguna manera. No lo tomes como algo negativo, más bien como una advertencia de la vida para que estés preparado. Cuando uno aprende a observar las señales, puede evitar muchos dolores de cabeza.
Se marca la posibilidad de un viaje familiar o una reunión con personas cercanas en las próximas fechas. Ese momento servirá para relajarte, convivir y reconectar con gente que realmente te aprecia. A veces la familia o los amigos verdaderos son los que nos devuelven la calma cuando el mundo se pone pesado.
En el amor, los celos podrían jugar un papel importante, ya sea de tu parte o de tu pareja. Escorpio tiende a sentir todo con mucha intensidad, pero debes aprender a equilibrar tus emociones. Si ya estás en una relación, dedica tiempo a fortalecer la confianza y la comunicación. El trabajo y las responsabilidades son importantes, pero la pareja también necesita atención y presencia.
Por otro lado, se ven resultados positivos de algo por lo que llevas tiempo esforzándote. Puede tratarse de un objetivo laboral, un proyecto personal o incluso algo relacionado con dinero. Tus esfuerzos comenzarán a rendir frutos, y eso te dará una sensación de satisfacción que hace tiempo estabas esperando.
Eso sí, cuida tus gastos. Existe la posibilidad de entrar en una etapa económica donde será necesario administrar mejor el dinero. No significa que falte lo esencial, pero sí que debes evitar compras innecesarias o gastos impulsivos.
También se marca el regreso de un amor del pasado. Alguien que en su momento dejó huella podría aparecer nuevamente en tu vida. Esta vez no será para confundirte, sino para que te des cuenta de cuánto has avanzado emocionalmente. Tal vez descubras que aquello que antes dolía ya no tiene el mismo poder sobre ti.
Así que Escorpio, mantén la cabeza fría, el corazón firme y la intuición bien despierta. La vida te está dando herramientas para crecer, y lo mejor que puedes hacer es caminar con inteligencia, sin cargar resentimientos innecesarios. Lo que es para ti llegará en el momento correcto.
LIBRA — 07 de marzo de 2026
Libra, este 07 de marzo viene con una energía que te invita a tomar el control de tu vida sin estar escuchando tanto lo que dicen los demás. A veces pierdes demasiado tiempo pensando en la opinión ajena, cuando en realidad la única persona responsable de tus decisiones y de tu destino eres tú.
Se marca el regreso de amores del pasado, y no de manera discreta precisamente. Puede aparecer alguien con mucha intensidad, removiendo recuerdos y emociones que pensabas ya superadas. Aquí el consejo es simple: mantén la cabeza fría. No todo lo que regresa merece quedarse otra vez. Si no pones límites claros, podrías terminar repitiendo historias que ya te demostraron cómo terminan.
Pero también hay algo muy positivo: estás entrando en una etapa de crecimiento personal donde muchas confusiones que antes te detenían comenzarán a desaparecer. Es como si poco a poco te quitaras una venda de los ojos y empezaras a ver la vida con mayor claridad. Aprovecha esta etapa para enfocarte en lo que realmente te hace feliz.
Si tienes algo pendiente que decirle a alguien del pasado, este podría ser un buen momento para cerrar ciclos con honestidad. No necesariamente significa volver a esa relación, sino liberar sentimientos que se quedaron guardados. A veces expresar lo que uno siente es la mejor forma de sanar.
En el terreno del amor, también aparece la posibilidad de que nazca un sentimiento hacia una amistad cercana. Puede que alguien que siempre ha estado a tu lado comience a mostrar interés o que tú mismo empieces a verlo con otros ojos. No te precipites, deja que las cosas fluyan naturalmente.
En el trabajo se marcan momentos de estrés y cansancio acumulado. Probablemente has estado pensando demasiado en problemas o responsabilidades, incluso cuando ya es hora de descansar. Trata de dormir mejor y darle a tu mente un respiro. Cuando uno descansa bien, las soluciones aparecen con mayor facilidad.
También debes tener cuidado con pérdidas de dinero o gastos inesperados. No es momento de tomar decisiones financieras impulsivas. Piensa bien antes de invertir o prestar dinero.
En cuanto a la salud y la vida diaria, presta atención al manejo al conducir o al moverte de un lugar a otro, ya que podrían presentarse pequeños descuidos o accidentes menores si andas distraído.
Si estás soltero o soltera, las oportunidades en el amor no faltarán. Libra tiene un encanto natural que atrae miradas y conversaciones interesantes. La clave estará en ser inteligente emocionalmente y no repetir errores del pasado.
Recuerda algo importante: cada experiencia que has vivido te ha enseñado algo. No cargues con culpas innecesarias ni te castigues por decisiones antiguas. La vida siempre ofrece nuevas oportunidades para hacerlo mejor.
Así que Libra, respira profundo, escucha tu intuición y sigue caminando con equilibrio. Cuando uno aprende a confiar en sí mismo, el camino se vuelve mucho más claro.
VIRGO — 07 de marzo de 2026
Virgo, este 07 de marzo marca una etapa importante para tu bienestar físico y tu imagen personal. De repente comenzarás a sentir más ganas de cuidarte, de verte mejor y de recuperar energía. No dejes pasar ese impulso. Si decides empezar a hacer ejercicio, mejorar tu alimentación o cambiar algunos hábitos, los resultados pueden llegar más rápido de lo que imaginas. Tu disciplina natural será tu mejor aliada si te comprometes de verdad.
En el entorno familiar podrían surgir comentarios o actitudes que no te caerán nada bien. No necesariamente con mala intención, pero sí lo suficiente para incomodarte. Virgo suele ser tranquilo y reservado, pero cuando alguien toca tus límites o se mete demasiado contigo, tu reacción puede ser bastante fuerte. El consejo aquí es mantener la calma y no reaccionar impulsivamente. A veces responder con serenidad tiene más fuerza que cualquier discusión.
En el amor, si tienes pareja, presta atención a tus propias inseguridades. Algunas dudas o celos podrían aparecer sin motivo real. Recuerda que muchas veces las ideas que se forman en nuestra mente no corresponden con la realidad. Hablar claro y mantener la confianza será clave para evitar conflictos innecesarios.
También debes tener cuidado con personas que podrían intentar manipularte o influir en tus decisiones. Virgo tiende a ayudar mucho a los demás, pero eso no significa que debas permitir que otros se aprovechen de tu buena voluntad. Aprende a poner límites sin sentir culpa.
Se marcan noticias de una expareja que podrían llegar en estos días. Tal vez un mensaje, un comentario o incluso alguien que mencione su nombre. No permitas que eso te altere el ánimo. Hay historias que ya cumplieron su ciclo y que no merecen volver a ocupar espacio en tu presente.
Algo importante que debes observar es tu forma de actuar. En ocasiones reaccionas demasiado rápido, sin pensar bien las consecuencias, y luego terminas lamentando lo que dijiste o hiciste. Este será un momento para aprender a pensar con más calma antes de tomar decisiones.
En el terreno de tus proyectos personales, existe algo que debes entender: la desesperación por ver resultados rápidos puede convertirse en tu peor enemigo. Tienes talento, capacidad y muchas ideas, pero a veces te frustras si las cosas no avanzan al ritmo que esperas. La vida te pondrá en una situación que parecerá complicada al principio, pero en realidad será una oportunidad para reaccionar y corregir ciertos caminos.
En cuestiones del corazón también aparece algo interesante: un amor a distancia podría comenzar a despertar nuevamente. Tal vez alguien con quien ya habías tenido una conexión especial vuelva a comunicarse o a mostrar interés. No te adelantes demasiado, pero tampoco cierres la puerta sin escuchar.
Virgo, recuerda siempre esto: eres una persona leal, dedicada y muy entregada cuando amas de verdad. Y precisamente por eso mereces a alguien que valore tu esfuerzo, tu cariño y tu manera de cuidar a quienes quieres.
Así que este día, enfócate en mejorar tu bienestar, cuidar tus emociones y seguir avanzando con paciencia. La vida te está preparando para una etapa donde empezarás a sentir más claridad en lo que deseas y en lo que ya no estás dispuesto a aceptar.
LEO — 07 de marzo de 2026
Leo, este 07 de marzo podrías tener momentos en los que te sientas confundido o sin saber qué dirección tomar. No te asustes por eso. A todos nos pasa en algún punto del camino. La clave está en recordar que muchas de tus decisiones se complican cuando dejas que el impulso gane sobre la reflexión.
Hay algo importante que debes observar en tu entorno cercano: una amistad podría estar hablando más de la cuenta sobre ti o generando comentarios que no te favorecen. No necesariamente se trata de una traición grande, pero sí de alguien que no está siendo tan leal como aparenta. Observa bien antes de confiar demasiado.
Este también será un buen momento para retomar proyectos o ideas que habías dejado guardadas. Tal vez algo que te apasionaba y que por falta de tiempo o motivación quedó olvidado. Volver a creer en lo que te mueve por dentro será clave para recuperar entusiasmo.
En el terreno emocional, recuerda algo importante: no confundas amabilidad con interés romántico. Algunas personas simplemente son agradables o cercanas por naturaleza, y eso no siempre significa que estén buscando algo más contigo. Mantener claridad emocional te evitará malentendidos.
En cuestión de salud, presta mucha atención a tu sistema digestivo. Podrías experimentar molestias relacionadas con gastritis, colitis o irritación estomacal. A veces el estrés, combinado con ciertos alimentos, puede provocar problemas mayores. Reduce un poco el consumo de bebidas azucaradas, alimentos muy condimentados y harinas en exceso. Tu cuerpo agradecerá esos cuidados.
También será momento de alejarte de personas que constantemente te roban energía. Hay gente que solo aparece para quejarse, criticar o generar conflictos. No tienes por qué cargar con ese tipo de vibraciones en tu vida.
Leo suele tener una personalidad fuerte y busca siempre hacer las cosas bien. Sin embargo, debes cuidar que ese deseo de perfección no se convierta en presión constante. La vida también necesita momentos de descanso y ligereza.
En el amor, hay una reflexión importante para ti: lo físico y lo sentimental no siempre van de la mano. Si en este momento no tienes una relación estable, lo mejor será mantener claridad sobre lo que realmente quieres. A veces las relaciones ligeras o sin compromiso pueden funcionar, siempre que ambas personas estén en el mismo canal emocional.
Lo importante será no jugar con sentimientos ni permitir que jueguen con los tuyos. La honestidad siempre será la base de cualquier conexión sana. Leo, este día te invita a reorganizar tus pensamientos, cuidar tu energía y enfocarte en lo que realmente importa. Cuando logras equilibrar tu corazón con tu mente, tu camino se vuelve mucho más claro y las decisiones comienzan a fluir con mayor seguridad.
CÁNCER — 07 de marzo de 2026
Cáncer, este 07 de marzo viene con movimientos interesantes en tu vida, especialmente en asuntos relacionados con trámites, papeles o documentos. Si has estado esperando resolver algo legal, administrativo o incluso algo sencillo como una solicitud o un permiso, todo indica que las cosas pueden acomodarse a tu favor. No te desesperes ni te adelantes a pensar lo peor, porque cuando haces las cosas con calma y paciencia, las puertas correctas se abren.
Ahora hablemos de tu salud, porque tu cuerpo también tiene voz y hay que escucharlo. En estos días podrías sentir molestias digestivas o problemas de estreñimiento, así que no te descuides. Aumenta el consumo de fibra, toma más agua y trata de llevar una alimentación más equilibrada. A veces pequeños cambios en los hábitos diarios hacen una gran diferencia.
También podrías enterarte de una reunión, fiesta o evento al que no fuiste invitado o invitada. Al principio eso puede hacerte sentir incómodo o pensar cosas que ni al caso. Pero recuerda algo importante: no necesitas estar en todos los lugares ni en todos los círculos para tener valor. Muchas veces las mejores bendiciones llegan lejos del ruido y de los ambientes donde no eres realmente apreciado.
Hay algo que debes recordar con firmeza: si alguna vez estuviste en el suelo, no tienes por qué volver ahí. Has pasado por momentos difíciles, por decepciones o situaciones donde sentiste que diste demasiado por personas que no supieron valorarlo. Eso no significa que debas repetir la historia. Aprender a reconocer tu propio valor es parte del crecimiento.
Cuando sientas la necesidad de tener a alguien a tu lado, una pareja o una compañía constante, haz una pausa y recuerda todo lo que has logrado por tu propio esfuerzo. No necesitas depender de nadie para construir tu felicidad. La verdadera fortaleza está en saber caminar solo cuando es necesario.
También debes ser muy cuidadoso con las personas a quienes confías tus pensamientos o tus problemas. En el pasado ya te ha tocado experimentar lo que sucede cuando uno abre demasiado el corazón a quien no lo merece. No todos los que escuchan lo hacen con buenas intenciones. Busca consejo solo en personas que realmente han demostrado lealtad.
Este será un buen momento para reenfocar tu energía en lo que verdaderamente te hace feliz. A veces la rutina o las preocupaciones nos hacen olvidar nuestros sueños o aquello que realmente nos mueve por dentro. La vida no está hecha para sobrevivir apenas, sino para vivirla con intensidad y propósito.
Cáncer, también es tiempo de soltar apegos que ya no te aportan nada. Personas, recuerdos o situaciones que solo te mantienen atrapado en el pasado. Cuando liberas espacio en tu corazón, llegan nuevas experiencias que pueden sorprenderte.
Así que toma este día como una invitación para confiar nuevamente en ti, para recuperar tu fuerza interior y para recordar que tu felicidad no depende de nadie más. Cuando aprendes a valorarte, la vida comienza a reflejar ese mismo respeto.
GÉMINIS — 07 de marzo de 2026
Géminis, este 07 de marzo trae movimientos importantes en tu vida personal y profesional, pero también viene con una sacudida necesaria para que pongas orden en ciertas áreas de tu vida.
Lo primero que debes entender es algo muy claro: defiende lo que quieres antes de que la vida te lo quite. A veces dejas pasar oportunidades o te quedas esperando que las cosas se resuelvan solas, y luego te preguntas por qué alguien más terminó ocupando el lugar que tú querías. Este es un momento para actuar con determinación.
En el terreno de las amistades podrías empezar a abrir los ojos sobre ciertas personas. Hay quienes te buscan solo para salir, divertirse o cuando necesitan algo de ti, pero no aparecen cuando tú necesitas una palabra de apoyo o un consejo sincero. No te lo tomes como traición, mejor úsalo como aprendizaje para saber a quién vale la pena conservar cerca.
En el ámbito profesional vienen cambios positivos que podrían abrirte nuevas oportunidades. Tal vez una propuesta, un proyecto diferente o incluso la posibilidad de mejorar tu situación económica. Aprovecha esta racha de energía favorable para poner en marcha planes que llevas tiempo pensando.
También será un buen momento para cuidar más tu imagen personal. A veces te enfocas tanto en el trabajo o en los problemas que olvidas dedicar tiempo a tu bienestar. Cuando una persona se siente bien consigo misma, su confianza se refleja en todo lo que hace.
Recuerda que no todo en la vida es trabajo. La familia y las personas que te quieren también necesitan tu atención. No descuides esos vínculos por estar persiguiendo metas que podrían esperar un poco.
Las energías negativas que venías cargando poco a poco comienzan a disminuir, y eso te permitirá sentirte más ligero emocionalmente. Es como si el universo estuviera acomodando las cosas para darte una nueva oportunidad de avanzar.
Existe también la posibilidad de una propuesta de negocio o una oportunidad económica que podría ayudarte a mejorar tus ingresos. Escúchala con atención, analiza bien los detalles y no la descartes de inmediato.
Eso sí, sé prudente con la información que compartes con otras personas. No todos merecen conocer tus planes o tus pensamientos más personales. A veces el exceso de confianza termina generando problemas innecesarios.
En cuanto a tu descanso, presta atención al insomnio o a las noches en las que te cuesta desconectar la mente. Pensar demasiado antes de dormir solo alimenta preocupaciones que muchas veces ni siquiera ocurren.
Finalmente, podrías recibir noticias de una expareja o de alguien que hace tiempo no veías. Ese encuentro o comunicación servirá para recordarte cuánto has cambiado y cuánto has aprendido.
Géminis, este día te invita a confiar más en tu capacidad, a dejar atrás errores del pasado y a caminar con mayor seguridad hacia lo que deseas. Cuando te decides a avanzar sin miedo, el camino empieza a abrirse de maneras que ni imaginabas.
TAURO — 07 de marzo de 2026
Tauro, este 07 de marzo trae movimientos importantes en tu vida emocional, económica y personal, pero también viene con una lección muy clara: no mendigues cariño ni atención de nadie. Cuando uno anda rogando amor, las personas terminan perdiendo el respeto y hacen lo que quieren contigo. Recuerda algo que la experiencia enseña tarde o temprano: en muchas relaciones, quien da más de la cuenta termina siendo quien más pierde.
En el amor se marcan momentos intensos y encuentros inesperados. Podría surgir una conexión rápida con alguien que despierte tu lado más pasional. Sin embargo, también se ven oportunidades de viajes o salidas que te ayudarán a despejar la mente y a salir de la rutina. Ese movimiento podría traerte nuevas perspectivas sobre lo que realmente quieres para tu vida.
En el ambiente laboral debes tener mucho cuidado con la envidia de compañeros de trabajo. No todos celebran tus logros con la misma sinceridad que aparentan. Hay personas que observan tus avances con ojos incómodos y buscan la manera de hablar o actuar a tus espaldas. No entres en confrontaciones, simplemente mantén tu trabajo firme y deja que tus resultados hablen por ti.
En estos días podrías recibir una llamada o mensaje que te hará sonreír, posiblemente de alguien que hace tiempo no aparecía o que trae noticias que te levantarán el ánimo. También es probable que un amigo o amiga se acerque para contarte un chisme o una situación complicada. Escucha, pero no te cargues con problemas ajenos.
Si tienes pareja, pon atención a comentarios o rumores que podrían estar circulando sobre ti. Algunas amistades de tu pareja podrían haber sembrado dudas o chismes sobre tu reputación. No entres en discusiones impulsivas; la mejor forma de aclarar cualquier malentendido es hablar con calma y con la verdad de tu lado.
También podrías enterarte de un embarazo dentro de tu círculo cercano, lo cual traerá alegría y conversación entre amigos o familiares. Las noticias de este tipo suelen recordarnos que la vida sigue moviéndose y transformándose constantemente.
Se aproximan cambios importantes en tu vida, especialmente relacionados con dinero y oportunidades. Podría presentarse la posibilidad de conocer a alguien con gustos muy similares a los tuyos, una conexión que podría sentirse cómoda desde el principio.
Una amistad te buscará para pedirte consejo. Escucha con atención, porque a veces cuando ayudamos a otros también encontramos respuestas para nuestra propia vida.
También se abre la puerta para dar una segunda oportunidad a alguien, pero esta vez será bajo tus propias condiciones. Si decides hacerlo, hazlo desde una posición de respeto propio y no desde la necesidad emocional.
En el terreno económico debes ser prudente. Se marcan noticias que podrían obligarte a revisar tus gastos, ya que en los últimos meses tal vez has invertido dinero en cosas que no te aportan realmente.
Tauro, este día te recuerda que tu valor no depende de la aprobación de nadie. Cuando aprendes a poner límites y a caminar con seguridad, las personas comienzan a tratarte con el mismo respeto que tú te das.
ARIES — 07 de marzo de 2026
Aries, este 07 de marzo trae una energía de recompensa y cierre de ciclos, como si poco a poco la vida comenzara a devolverte aquello que en algún momento sentiste que te debía. Lo primero que debes entender es que no necesitas andar provocando ni buscando atención en personas que no aportan nada a tu tranquilidad. A veces el impulso te hace reaccionar rápido o hablar sin pensar, pero este día te invita a cuidar más tu energía.
También será importante controlar los pensamientos antes de dormir. En ocasiones tu mente se llena de preocupaciones o escenarios que ni siquiera existen. El futuro es incierto para todos, pero preocuparte por cosas que aún no han pasado solo desgasta tu tranquilidad.
Existe la posibilidad de enterarte del fallecimiento de una persona conocida o de alguien que formó parte de tu entorno. Esa noticia podría hacerte reflexionar sobre lo frágil que es la vida y sobre la importancia de valorar el presente.
En el terreno emocional hay algo muy importante que debes comprender: lo que ocurrió en el pasado ya no puede cambiarse. Si alguien te hizo daño o si viviste una traición, esa experiencia ya cumplió su propósito de enseñarte algo. No puedes vivir toda la vida con miedo a que vuelva a repetirse.
La vida también trae nuevas oportunidades y cambios importantes que podrían ayudarte a crecer en diferentes áreas. Aries tiene una energía fuerte para emprender proyectos y para comenzar de nuevo cuando es necesario. No cierres la puerta a nuevas experiencias por miedo a repetir errores.
También será momento de alejarte de personas que solo generan estrés o conflictos en tu vida. Hay gente que aparece únicamente para drenar energía o para provocar discusiones innecesarias. No necesitas ese tipo de ambientes si lo que buscas es avanzar.
Este día también te invita a sanar heridas emocionales que llevas cargando desde hace tiempo. A veces uno se acostumbra tanto al dolor que termina creyendo que es parte de la vida. Pero sanar es posible cuando decides mirar hacia adelante.
En cuanto a tu bienestar físico, recuerda que tu cuerpo es el único lugar donde vas a vivir toda la vida. Si has estado descuidando tu salud, este será un buen momento para retomar hábitos que te ayuden a sentirte mejor.
Si tienes pareja, no olvides que el amor no se sostiene solo con palabras. Los detalles, las acciones y el tiempo compartido son los que fortalecen una relación. Mostrar con hechos lo que sientes puede marcar una gran diferencia.
Aries, este día te recuerda que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Confía en tu fuerza, en tu intuición y en tu capacidad para levantarte cada vez que sea necesario. Cuando caminas con seguridad, el camino comienza a abrirse frente a ti.