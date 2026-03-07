Latinos corren el Maratón de Los Ángeles por una causa

A sus 67 años, Rosa Martha Ampudia correrá el Maratón de Los Ángeles por vigésima primera vez, acompañada de su nieto Andrés que recién cumplió 16 años y asiste al décimo grado de la escuela secundaria.

“Participar en el maratón es mi motivación, un reto y demostrar que puedo moverme a mi edad”, dice Rosa Marta, quien este año se siente más inspirada por la compañía de su nieto.

“ Él me retó a mi, me dijo que me iba a ganar; él está en el deporte, tiene la juventud, la vida”.

Ella en cambio – dice – que hará el maratón mediante una mezcla de trote, carrera y caminata.

“Yo sabré si termino gateando, pero mi meta es terminar y ser un ejemplo para mi familia. No estoy compitiendo con las elites”, comparte feliz.

A partir de las 7 de la mañana, este domingo 8 de marzo, arrancará el Maratón de Los Ángeles, en su edición 41, titulado “Del Estadio a las Estrellas” en alusión a que saldrá del Estadio de Los Dodgers, pasará por barrios icónicos como Chinatown, Little Tokyo, Hollywood y Beverly Hills, y concluirá en Century City.

Se espera que más de 27,000 corredores participen en el maratón de Los Ángeles de 26.2 millas.

Los participantes en silla de ruedas y bicicletas de mano comenzarán a las 6:30 a.m.

Madre de tres hijos y abuela de seis, Rosa Martha dice que para ella es una bendición participar en el maratón.

“Yo comencé cuando Jennifer Mocaby fue a mi trabajo, y me retó con una palabrota a unirse al maratón. Yo acepté el desafío, porque estaba buscando un propósito para caminar, y deseaba poder llevar a mis hijos a la escuela andando; y empecé caminando 15 minutos en el parque”.

Dice que para el primer maratón se compró unos tenis nuevos, y terminó con ampollas en los dedos, pero aún así dice que ganó por tiempo y edad.

Su mayor orgullo es que después de ser una persona sedentaria, se ha convertido en una maratonista que ha jalado a sus hijos, a su hermano, a su sobrina, su nuera y ahora a uno de sus nietos al Maratón de Los Ángeles.

Un maratón por mucha vida

A Manny Camargo participar en su octavo Maratón de Los Ángeles, tras haber vencido el cáncer de próstata, lo tiene muy emocionado.

“En octubre, tuve mi operación”, dice Manny, de 62 años, casado, padre de dos hijos y quien se gana la vida como vocero de la compañía Southern California Edison.

Para Manny, el de Los Ángeles es el décimo tercer maratón en el que participa, y en esta ocasión cobra una importancia especial porque será el primero después de operarse de próstata el año pasado

“Tuve cáncer de próstata y me operaron en octubre para extirparlo, así que he estado recuperándome y entrenando a la vez”.

De hecho, corrió el Maratón de Berlín un mes antes de su intervención quirúrgica.

“Después de la cirugía, me tomé un mes de descanso sin correr. Y luego, al retomar la actividad, tuve que hacerlo muy suave para asegurarme de no dañar las incisiones. La cirugía me dejó muy agotado”, dice.

Recuerda que empezó a correr por un problema de salud.

“Tenía colesterol, y estaba subiendo, así que mi médico me dijo que tenía que hacer algo o tendría que tomar medicamentos el resto de mi vida. Así que empecé a correr un poco, unos cinco kilómetros un par de veces por semana.

“Y entonces conocí al fundador del club de corredores Pasadena Pacers, el doctor Steven Smith, y llegó en un momento difícil cuando mi padre acababa de fallecer, y mi madre había muerto un año antes. Fue muy triste y estresante, y este médico me dijo que si podía correr cinco kilómetros, podrían entrenarme en 12 semanas para correr un medio maratón. Así que pensé que sería una salida saludable porque estaba intentando mejorar mi salud y bajar mi colesterol”.

Dice que eso fue en otoño de 2017 y luego simplemente se enganchó.

“Así que le doy crédito al Club de Corredores por ayudarme a mejorar mi salud, y la gente es muy comprensiva y motivadora, y es una gran comunidad. De hecho, cuando me operaron, algunos amigos corredores vinieron y me trajeron comida”.

Manny quien pasó de ser una persona inactiva y perezosa, lo que en inglés se conoce como ‘coach potato’ a ser un corredor que ha perdido 30 libras.

Y cuando el cáncer se presentó, siempre tuvo claro que este mal no lo iba a vencer ni a impedir caminar ni volver a correr.

“Después de la cirugía, te reconstruyen todo el tracto urinario, y estuve caminando con un catéter durante la primera semana. Así que para mí, lo importante del maratón del domingo es que será un hito importante después de la cirugía para decirme a mí mismo que soy más fuerte que el cáncer”.

Detalles del Maratón:

Límite de tiempo: 6:30 min desde que la última persona cruza la línea de salida

Lugar de salida: Dodger Stadium

Lugar de meta: Santa Monica Blvd. y Avenue of the Stars, Century City

Puntos de interés principales: Letrero de Hollywood, Capitol Records Building, Ruta 66 y el VA Grounds

Aproximadamente cada 2.4 km habrá puestos con agua y bebidas electrolíticas.