Crean una supercomputadora con neuronas humanas vivas y aprende sola a jugar Doom

Hay noticias que parecen sacadas del guión de una película de ciencia ficción de Hollywood. La startup australiana Cortical Labs presentó un avance tecnológico sin precedentes. Ellos lograron desarrollar una computadora a partir de neuronas humanas vivas.

Este hecho marca un antes y un después en el mundo de la computación moderna. Olvídate de los procesadores tradicionales de silicio que todos conocemos. Estamos hablando de tejido biológico real cultivado en un laboratorio. Esta innovación promete cambiar por completo nuestra forma de entender la tecnología.

Recientemente se volvió viral un video que dejó a miles de usuarios con la boca abierta. En las imágenes se puede ver a esta biocomputadora aprendiendo por su cuenta a jugar al clásico videojuego Doom. El dispositivo logró entender el entorno digital y tomar decisiones de supervivencia sin ayuda.

Aunque ver a unas células cerebrales aniquilando demonios virtuales es fascinante, hay algo mucho más grande detrás. La verdadera importancia de este logro tecnológico radica en su escalabilidad. Sus potenciales aplicaciones para el futuro de la inteligencia artificial son sencillamente alucinantes.

El hito histórico de jugar Doom con células cerebrales

El dispositivo protagonista de esta hazaña se llama CL1 y fue diseñado por Cortical Labs . En su interior alberga unas 800 mil neuronas humanas derivadas de células madre. Estas células fueron reprogramadas a partir de muestras de piel y sangre de donantes adultos.

Para la demostración pública del videojuego se utilizaron alrededor de 200 mil de estas neuronas. El sistema convierte la información del juego en señales eléctricas que las células pueden interpretar. Luego de procesar estos datos, las neuronas generan respuestas inmediatas para moverse y apuntar a los enemigos.

Lo más impactante es que estas redes neuronales se autoorganizan sin recibir instrucciones explícitas. Ya en el pasado este mismo equipo científico había logrado que un cultivo similar aprendiera a jugar Pong en cuestión de minutos. El nuevo experimento con Doom demuestra una evolución comercial y técnica impresionante.

Nadie imaginaba que un puñado de neuronas en una placa de Petri pudiera adaptarse a un entorno virtual tan complejo. Este avance deja en evidencia la increíble plasticidad del cerebro humano. Nuestra biología tiene una capacidad de aprendizaje que ninguna máquina tradicional ha podido igualar hasta la fecha.

Por qué esto cambia para siempre la inteligencia artificial

Actualmente la industria tecnológica enfrenta un problema gigantesco con el consumo eléctrico. Los grandes centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial queman cantidades exorbitantes de energía. Mantener funcionando estos servidores requiere megavatios enteros y un presupuesto multimillonario constante.

Aquí es donde la biocomputación entra en juego para salvar el día. El cerebro humano es el procesador más eficiente que existe en la naturaleza. Nuestra mente opera con apenas unos 20 vatios de potencia. Esto equivale al consumo de una simple bombilla de bajo consumo en tu casa.

Cortical Labs demostró que un rack completo de 30 unidades de su computadora biológica consume menos de un kilovatio. Esta eficiencia energética sin precedentes abre la puerta a una nueva generación de inteligencia artificial sostenible. Ya no necesitaremos agotar los recursos del planeta para procesar datos complejos.

El objetivo de este desarrollo no es competir directamente con las tarjetas gráficas tradicionales. Su meta es resolver problemas distintos donde la capacidad de aprender con pocos datos es vital. Áreas como la robótica adaptativa y el descubrimiento de nuevos fármacos se verán enormemente beneficiadas por esta tecnología .

Además el modelado de enfermedades neurológicas avanzará a pasos agigantados gracias a estos chips biológicos. Los científicos podrán estudiar el comportamiento de las neuronas humanas en tiempo real y probar tratamientos innovadores. Esto representa una esperanza real para millones de pacientes alrededor del mundo entero.

El futuro de las biocomputadoras en nuestra vida diaria

Cortical Labs está ofreciendo un modelo de negocio que parece una locura total . La empresa vende el acceso remoto a estos cultivos neuronales vivos a través de la nube. Cobran unos 300 dólares semanales por utilizar este servidor biológico sin necesidad de tener un laboratorio propio en casa.

Incluso fondos de inversión vinculados a agencias de inteligencia ya están prestando mucha atención a estos avances. La carrera tecnológica del futuro no se basará únicamente en fabricar chips de silicio más pequeños. El verdadero progreso dependerá de nuestra capacidad para fusionar la biología con la computación digital moderna .

Por supuesto que surgen muchas dudas éticas sobre el uso de tejido humano vivo para crear máquinas. Los expertos aseguran que estas redes neuronales no poseen ningún tipo de conciencia propia en este momento. Sin embargo, nadie sabe con certeza qué ocurrirá cuando estos sistemas escalen a niveles más complejos .

Necesitamos establecer un marco regulatorio urgente para controlar el desarrollo de estas biocomputadoras comerciales . La conversación sobre los límites éticos de esta tecnología debió haber comenzado hace mucho tiempo atrás . Estamos entrando en un territorio completamente inexplorado que redefinirá nuestra relación con las máquinas y la vida misma.

En conclusión, este anuncio de la startup australiana no es un simple experimento curioso de laboratorio. Se trata de la primera piedra para construir un futuro donde la inteligencia artificial será orgánica. Ver a unas neuronas jugar Doom es solo el comienzo de una revolución tecnológica imparable y fascinante.

