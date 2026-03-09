¿Cuánto cuesta a Estados Unidos la guerra en Irán por día?

Hasta $2,000 millones de dólares diarios estaría costando a Estados Unidos la guerra contra Irán, según información de congresistas.

Un reporte de The Atlantic indicó que el costo diario era de $1,000 millones de dólares, pero Politico señaló que fuentes del Congreso estimaron el costo en $2,000 millones de dólares al día.

Según esa estimación una de las estimaciones el gobierno del presidente Donald Trump había gastado al menos $5,000 millones de dólares en la guerra entre el 28 de febrero al 3 de marzo.

El representante demócrata Brendan Boyle (Pensilvania), el demócrata de mayor rango en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, solicitó formalmente que la Oficina de Presupuesto del Congreso concrete los detalles específicos del gasto militar en la guerra contra Irán.

“Los contribuyentes merecen una estimación imparcial del impacto financiero y económico de la imprudente guerra del presidente Trump en Irán, que ya ha provocado la trágica muerte de militares estadounidenses”, dijo Boyle en un comunicado. “Las familias estadounidenses no quieren que se desperdicien miles de millones de dólares en una guerra innecesaria; quieren costos más bajos y atención médica asequible”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries (Nueva York), externó en conferencia de prensa el jueves pasado las preocupaciones sobre el costo de la guerra.

“Hemos visto a los republicanos, liderados por Donald Trump, sumergir a Estados Unidos en otro conflicto interminable en Oriente Medio, gastando miles de millones de dólares para bombardear Irán, pero no encuentran ni un centavo para que sea más asequible para los estadounidenses ir al médico cuando lo necesitan”, criticó Jeffries.

El portal Politico reportó que los republicanos tuvieron reuniones informativas a puerta cerrada la semana pasada sobre la operación de EE.UU. en Irán, donde abordaron el rápido consumo de municiones costosas y la ausencia de una fecha límite firme para el fin de la campaña militar.

El presidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Tom Cole (Oklahoma), reconoció que se gastaría “mucho” en esta operación militar.

“Los republicanos de alto rango esperan en privado que la administración del presidente Donald Trump solicite al Congreso decenas de miles de millones de dólares para el conflicto de Oriente Medio y otras necesidades militares en los próximos días”, señala el reporte. “Algunos legisladores republicanos han escuchado estimaciones de que el Pentágono gasta hasta $2,000 millones de dólares al día en la guerra”.

Los costos son variados y como ejemplo se indicó la caída de tres aviones F-15E derribados por fuego amigo en Kuwait, los cuales costaron $100 millones de dólares.

Para enfrentar los altos costos de esta guerra, la administración Trump solicitó fondos suplementarios, en un paquete de recursos que incluyen otrso proyectos de gobierno.

Además de las pérdidas económicas, EE.UU. comienza a acumular las pérdidas humanas con siete soldados muertos hasta el momento.

Gasto en retorno de estadounidenses

El costo de la guerra incluye gastos logísticos adicionales, como el retorno de miles de estadounidenses.

Según un reporte del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, se han completado más de dos docenas de vuelos chárter y ha evacuado de forma segura a miles de estadounidenses de Oriente Medio.

“Si bien la disponibilidad de vuelos comerciales en la región continúa mejorando, las operaciones de vuelos chárter y transporte terrestre del Departamento de Estado siguen operando”, indicó un reporte oficial.

La administración Trump afirma que, a través del Grupo de Trabajo 24/7, se ha asistido directamente a más de 23,000 estadounidenses en el extranjero, ofreciéndoles orientación sobre seguridad y asistencia para viajes desde Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.