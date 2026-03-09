Hombre en Kentucky golpeó hasta la muerte a su esposa con un trozo de madera hasta dejarla “irreconocible”

Un hombre de Kentucky fue arrestado después de que las autoridades lo acusaran de golpear brutalmente hasta la muerte a su esposa en su casa en Mount Washington, Kentucky.

El sospechoso, identificado como Richard Chesher, de 67 años, fue detenido por agentes del Departamento de Policía de Mount Washington el viernes por la noche.

Según el informe policial, los agentes acudieron a la vivienda y encontraron a Chesher cubierto de sangre en el garaje, junto al cuerpo sin vida de su esposa.

Policía dice que intentaba cargar el cuerpo en una camioneta

Cuando los agentes llegaron a la escena, Chesher presuntamente estaba intentando colocar el cuerpo de su esposa en la parte trasera de una camioneta.

De acuerdo con los investigadores, el vehículo estaba estacionado frente a la puerta del garaje con una rampa improvisada que conducía a la plataforma de carga.

La policía también indicó que el cuerpo de la víctima estaba envuelto con una manguera de jardín.

Evidencia hallada en la vivienda

Durante la investigación en la casa, los agentes encontraron un rastro de sangre que comenzaba dentro de la vivienda y terminaba en el garaje.

En la escena también fue localizado un objeto de madera descrito como un “garrote” cubierto de sangre, que presuntamente habría sido utilizado en el ataque.

Las autoridades afirmaron que la mujer fue golpeada con tal violencia en la cara y la cabeza que quedó “irreconocible”.

Intentó cerrar la puerta del garaje a la policía

El informe de arresto señala que Chesher presuntamente intentó cerrar la puerta del garaje cuando los agentes llegaron al lugar.

Sin embargo, los oficiales lograron detenerlo sin que se produjeran incidentes adicionales.

El sospechoso fue trasladado al Bullitt County Detention Center.

Chesher fue acusado de asesinato, violencia doméstica, manipulación de evidencia y abuso de un cadáver.

Durante su primera comparecencia ante un juez el lunes, se le impuso una fianza de un millón de dólares en efectivo.

El acusado deberá regresar a la corte el 17 de marzo para una audiencia preliminar mientras continúa el proceso judicial.

