Matan a un policía estatal en Pensilvania durante una parada de tráfico nocturna

Un agente de la Policía Estatal de Pensilvania murió el domingo por la noche después de recibir disparos mientras realizaba una parada de tráfico en el condado de Chester, informaron las autoridades.

El oficial fue identificado como el cabo Timothy O’Connor, quien resultó herido de bala durante el procedimiento policial ocurrido en la localidad de West Caln Township, en el estado de Pensilvania.

El incidente se produjo poco después de las 9:00 p. m. cerca de la intersección de las carreteras Compass y Michael, según reportes de medios locales.

Gobernador lamenta la muerte del oficial

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó la muerte del agente y expresó su pesar por la tragedia.

“Esta noche, Pensilvania perdió trágicamente a uno de nuestros mejores agentes cuando el cabo de la Policía Estatal Tim O’Connor murió en el cumplimiento del deber”, declaró el mandatario en un comunicado.

Durante una conferencia de prensa, Shapiro añadió que el estado “perdió a un hijo, a un héroe y a un servidor público dedicado”, destacando que el agente dedicó su vida a proteger a la comunidad y mantener la seguridad de los ciudadanos.

Investigación en curso tras el tiroteo

El tiroteo ocurrió mientras el agente realizaba una parada de tráfico de rutina. Tras el ataque, detectives de la policía estatal y autoridades del condado iniciaron una investigación conjunta para esclarecer lo ocurrido.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Chester confirmó que participa en las pesquisas junto con investigadores policiales.

Autoridades y comunidad expresan condolencias

Shapiro indicó que el domingo por la noche se encontraba en el Hospital Paoli acompañando a la esposa del agente, Casey, y a sus padres.

“Me rompe el corazón pensar en la pequeña hija de Tim y Casey y en toda su familia”, expresó el gobernador.

Por su parte, el comisionado del condado de Chester, Eric Roe, también manifestó su solidaridad y agradeció el trabajo de los agentes.

“Los valientes policías del condado de Chester arriesgan sus vidas por nosotros todos los días. Les agradezco a todos su extraordinaria valentía y sacrificio”, señaló.

