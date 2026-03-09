Ofrecía tratamientos por WhatsApp: arrestan a mujer en Nueva Jersey por hacerse pasar por dentista y dejar a paciente sangrando

Una mujer de Nueva Jersey fue arrestada después de que las autoridades la acusaran de ejercer odontología sin licencia y de iniciar un procedimiento dental que dejó a un paciente sangrando y con dolor.

La sospechosa fue identificada como Ana Amato, de 49 años y residente de Old Bridge, Nueva Jersey, quien presuntamente se hizo pasar por dentista y comenzó un tratamiento de conducto antes de detenerlo abruptamente.

Procedimiento comenzó tras contacto en WhatsApp

Según la policía, el paciente encontró los servicios de Amato anunciados en un chat grupal de WhatsApp, donde supuestamente ofrecía tratamientos dentales.

El hombre acordó pagar $1,000 dólares por un tratamiento de conducto y acudió el 22 de septiembre de 2025 a una oficina ubicada en South River, Nueva Jersey.

Los fiscales indicaron que Amato comenzó el procedimiento aplicando anestesia en la encía del paciente y perforando su diente.

Sin embargo, según los investigadores, la mujer detuvo el tratamiento a mitad del proceso y le indicó que regresara una semana después.

Paciente terminó denunciando el caso mientras seguía sangrando

Antes de que pudiera realizarse la visita de seguimiento, Amato supuestamente informó al paciente que no podía terminar el trabajo y le entregó una lista de dentistas locales para completar el procedimiento.

Cuando el hombre regresó posteriormente para exigir el reembolso de un depósito de 300 dólares, la policía dice que Amato se negó a devolver el dinero, lo que provocó un altercado que requirió la intervención policial.

Posteriormente, el paciente acudió a la comisaría para presentar la denuncia, todavía sangrando y con una gasa en la boca, lo que desencadenó la investigación formal.

Investigación llevó a cargos penales

El paciente habló con el sargento Roselli y el oficial Szukics, quienes detectaron inconsistencias y notificaron a la unidad de detectives del departamento.

La investigación fue asignada al detective Patrick Molina, quien continuó reuniendo pruebas.

Posteriormente, la policía de South River ejecutó una orden de allanamiento autorizada por el Tribunal Superior de Nueva Jersey en el lugar donde Amato realizaba los procedimientos, donde incautaron varios artículos como evidencia.

Amato fue acusada de ejercicio ilegal de la odontología, agresión agravada y facilitación financiera de actividades delictivas.

El jefe de la policía de Departamento de Policía de South River, Mark Tinitigan, afirmó que el caso demuestra cómo una llamada aparentemente menor puede revelar problemas más graves.

“Lo que comenzó como una llamada por una disputa rutinaria demostró exactamente por qué es importante un trabajo policial exhaustivo”, señaló.

El jefe también elogió la labor de los agentes y detectives que participaron en el caso, destacando que la persistencia y atención a los detalles fueron claves para presentar los cargos.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa activa y pidieron a cualquier persona con información adicional que se comunique con el detective Molina.

