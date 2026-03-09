Trump y Putin hablan por teléfono sobre el conflicto en Irán y una posible solución para Ucrania

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la crisis en Irán y las perspectivas de una solución negociada para la guerra en Ucrania, informó el Kremlin.

Según el asesor de política internacional ruso, Yuri Ushakov, la llamada se prolongó cerca de una hora y fue descrita como “franca” y “constructiva”. Es la primera entre ambos mandatarios desde diciembre de 2025.

Durante el diálogo, Putin presentó varias propuestas destinadas a lograr un rápido arreglo político-diplomático del conflicto relacionado con Irán. De acuerdo con Ushakov, estas iniciativas surgieron tras las conversaciones que el líder ruso mantuvo en los últimos días con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y con otros dirigentes de países del golfo Pérsico.

Trump, por su parte, expuso su evaluación de los acontecimientos en el contexto de la operación militar que llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados a Irán.

Rusia reafirma apoyo a Irán y discuten Ucrania

La conversación ocurre en un momento de fuerte tensión en Medio Oriente, tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei y la posterior designación de su hijo Mojtaba, como nuevo líder supremo de Irán.

Ese mismo día, Putin expresó el apoyo “inquebrantable” de Moscú a Teherán y calificó la muerte del anterior líder iraní como un “asesinato”. En un mensaje dirigido al nuevo dirigente, el mandatario ruso afirmó que Rusia seguirá siendo un “socio fiable” de la República Islámica.

Además de la crisis iraní, ambos presidentes abordaron el conflicto en Ucrania. Según el Kremlin, Trump reiteró su interés en lograr un rápido cese de las hostilidades que permita alcanzar una solución duradera.

Ushakov indicó que la parte rusa valoró positivamente los esfuerzos de mediación impulsados por el equipo del presidente estadounidense, sin embargo, el Kremlin aprovechó para subrayar el “exitoso avance” de sus tropas en la línea de contacto, sugiriendo que esta superioridad militar debería ser el factor que “anime” a Kiev a sentarse en la mesa de negociaciones bajo las condiciones de Moscú.

Durante la conversación, los líderes también comentaron la situación en Venezuela, especialmente en relación con el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre el mercado mundial del petróleo, cuyos precios han aumentado tras los recientes ataques contra Irán.

Ambos mandatarios acordaron mantener contactos regulares en el futuro para continuar abordando los principales temas de la agenda internacional.

