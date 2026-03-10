Congresista en California abandona Partido Republicano para convertirse en independiente de cara a intermedias

El congresista por California Kevin Kiley anunció que dejará el Partido Republicano para registrarse oficialmente como legislador independiente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una decisión que podría complicar la frágil mayoría republicana en el Congreso.

Kiley, quien representa el Distrito 3 de California, solicitó al secretario de la Cámara que su afiliación partidista sea modificada en la lista oficial del organismo legislativo. Aunque se registrará como independiente, el legislador aseguró que continuará participando en las reuniones del bloque republicano y mantendrá sus asignaciones en comités durante lo que resta de su mandato.

“Seré el único miembro independiente de la Cámara de Representantes”, afirmó Kiley al confirmar su decisión ante periodistas en Washington. La salida del legislador reduce la ventaja del partido del presidente Donald Trump en la Cámara baja.

Tras el cambio, la correlación de fuerzas queda con 217 republicanos, 214 demócratas, un independiente y tres escaños vacantes, una diferencia mínima que podría generar mayores tensiones en votaciones clave.

Gerrymandering is a plague on democracy, one that Gavin Newsom has brought back to California. But there’s a way we can fight back and protect our democracy from his partisan games: by removing partisanship from the equation. Today, I filed for reelection as “No Party… pic.twitter.com/OhGDzKtPEp — Kevin Kiley (@KevinKileyCA) March 7, 2026

Rediseño electoral cambia el panorama político

El anuncio de Kiley ocurre en medio de un complejo escenario electoral derivado del reciente rediseño de distritos congresionales en California. El legislador enfrenta una difícil contienda por la reelección después de que los nuevos límites territoriales modificaran significativamente la composición política de su distrito.

El congresista ya había adelantado que competirá por el Distrito 6 de California en las próximas elecciones, una demarcación con tendencia demócrata ubicada en la región de Sacramento. Además, planea presentarse en una boleta electoral sin afiliación partidista junto a su nombre.

El rediseño de distritos en California fue aprobado por los votantes el año pasado como parte de una respuesta política a los cambios impulsados en Texas, donde legisladores republicanos promovieron una redistribución electoral que favorecía a su partido.

La llamada “guerra de redistribución” entre demócratas y republicanos ha alterado el panorama político en varios estados y ha dejado a numerosos legisladores en distritos menos favorables para sus aspiraciones de reelección.

Rep. Kevin Kiley switching from R-CA to I-CA will make the House:



217 Republicans

214 Democrats

1 Independent (Kiley – still caucusing with the GOP)



The last 'Independent' in the House was Rep. Justin Amash of Michigan, who switched from the GOP in 2019. — Jamie Dupree (@jamiedupree) March 9, 2026

En ese contexto, Kiley evaluó diferentes alternativas, entre ellas competir contra el también republicano Tom McClintock en un distrito conservador. Sin embargo, finalmente decidió contender en una zona con mayoría demócrata, una estrategia que lo llevó a presentarse sin afiliación partidista.

El cambio de Kiley también ocurre en un momento de incertidumbre dentro del Partido Republicano, donde más de una docena de legisladores han anunciado que no buscarán la reelección en 2026.

Entre ellos se encuentra el congresista Tony Gonzales, quien recientemente confirmó que dejará su escaño tras verse envuelto en una controversia personal. Con el Congreso profundamente dividido, el paso de Kiley hacia la independencia podría tener un impacto político relevante en los próximos meses, especialmente en votaciones cerradas que definirán la agenda legislativa en Washington.

