Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de marzo de 2026

LEO

10 de marzo de 2026

Mira Leo, lo primero que tienes que cuidar en estos días es tu corazón, no solo en lo sentimental sino también en lo emocional. Eres de esas personas que cuando se enamoran lo hacen con todo, sin medias tintas, y ahí es donde luego sales raspado o raspada. No te pongas en oferta, criatura. No rebajes tu valor por alguien que apenas sabe lo que quiere en la vida.

Si tienes pareja, aguas con los celos absurdos o la sobreprotección. A veces ni cuenta te das, pero puedes estar sofocando a la otra persona o dejando que te sofoquen a ti. El amor bonito no se siente como cárcel ni como interrogatorio. Si cada rato hay dudas o desconfianza, vale la pena sentarse a pensar si esa relación te está dando paz o nomás te está quitando energía.

Ahora bien, tampoco te cierres al amor por miedo. Sí, ya sé que en el pasado alguien te dejó heridas que todavía pican cuando las recuerdas, pero no puedes andar por la vida con el corazón en modo “cerrado por inventario”. La vida es muy sabia y cuando menos lo esperas te pone enfrente a alguien que llega a enseñarte que no todos vienen a lastimar. Pero eso sí, esta vez abre los ojos y no te avientes a lo loco como si fuera competencia de clavados.

En el tema de proyectos y metas, tu forma optimista de ver la vida será tu mejor herramienta. Traes una energía que puede abrir puertas, pero solo si dejas de sabotearte con dudas. A veces eres tu peor juez. Si te lo propones, lo logras, pero primero tienes que creértela tú mismo.

En la salud pon atención. Podrías sentir dolor de cuerpo, molestias en la garganta o en las anginas, algo leve pero fastidioso. No te descuides y sobre todo baja un poco el ritmo si has estado cargando demasiado estrés. Y otra cosa que ya sabes pero te haces de la vista gorda: si no te cuidas con la comida, el peso se te sube como espuma. No es regaño, es consejo de señora que ya vio muchas historias repetirse.

Un trámite o asunto que esperabas resolver podría cancelarse o retrasarse, lo que te dejará medio decepcionado. No te lo tomes tan personal. A veces los retrasos son protección disfrazada. También podrías descubrir comentarios o indirectas de alguien cercano que te harán ver a esa persona con otros ojos. No todos los que sonríen enfrente desean tu bienestar. Pero tranquilo, Leo, que cuando alguien muestra su verdadera cara también te está haciendo un favor: te enseña a quién sí dejar entrar y a quién cerrar la puerta con llave.

Y para terminar este consejo de la Nana: sí, lo material importa, pero solo vale cuando llega con trabajo honesto y paz en el alma. Lo demás es puro brillo que se apaga rápido. Aprende a valorar lo que construyes con esfuerzo y verás cómo la vida empieza a darte más de lo que imaginabas.

VIRGO

10 de marzo de 2026

Mira Virgo, lo primero que te voy a decir es algo muy sencillo pero muy cierto: la familia no siempre es perfecta, pero sí necesita atención. En estos días podrías darte cuenta de que has estado tan metido o metida en asuntos que ni te dejan ganancia ni paz, que has descuidado a personas que sí valen la pena. No se trata de cargar con todos los problemas del mundo, pero tampoco de olvidarte de quienes siempre han estado cuando los has necesitado.

Vienen cambios importantes en tu vida, pero no van a llegar solos como por arte de magia. La vida te va a poner frente a la oportunidad de mandar a la fregada muchas cosas que te han detenido: relaciones que no avanzan, amistades que solo aparecen cuando necesitan algo y situaciones que nomás te quitan energía. A veces soltar duele, pero también libera. Y créeme, Virgo, hay puertas que solo se abren cuando primero cierras las que ya no sirven.

Tú sabes muy bien que amistades puedes tener muchas, pero amigos de verdad son contados. En estos días se te va a confirmar esa frase. Verás quién está por cariño y quién solo por conveniencia. No te sorprendas si descubres que alguien a quien considerabas cercano en realidad solo estaba esperando sacar ventaja. No te amargues por eso, mejor agradece que la vida te mostró la verdad antes de que fuera demasiado tarde.

Ahora te voy a dar un consejo que parece chisme de vecindario pero es pura sabiduría: cuida tu lengua. A veces hablas con tanta sinceridad que terminas diciendo cosas que otros no saben manejar. No todo se dice, no todo se cuenta y no todos merecen escuchar lo que piensas. Hay personas que agarran cualquier palabra tuya y la convierten en problema. Así que en estos días piensa dos veces antes de comentar algo delicado.

En lo sentimental podrías sentir nostalgia por alguien de tu pasado. Esa persona fue importante y dejó huella, pero también debes entender algo: no puedes avanzar si sigues mirando para atrás. Recordar está bien, pero vivir atrapado en lo que ya fue no te deja construir algo nuevo.

Pon mucha atención a tus sueños en estos días. No es broma ni cosa de superstición de señora, pero tu mente te podría mostrar respuestas a preguntas que has estado haciéndote desde hace tiempo. Podrías soñar con situaciones, lugares o personas que te darán pistas sobre algo que está por suceder.

En el amor vienen nuevas oportunidades, pero también advertencias. Puede aparecer alguien que te llame mucho la atención, que te haga sentir mariposas y hasta te saque sonrisas que ya tenías olvidadas. Pero no te emociones tan rápido. El enamoramiento apresurado es terreno fértil para decepciones. Ve con calma, observa, conoce y no entregues todo desde el primer momento.

Si ya tienes pareja y las cosas se han sentido raras o tensas, es porque ambos han dejado de ser esas personas que eran cuando empezó la relación. A veces el tiempo cambia las dinámicas y toca volver a hablar, volver a entenderse o incluso reconocer si el camino sigue siendo el mismo.

Y te dejo este consejo de señora que sabe de la vida: no desperdicies tu tiempo en quien no tiene intención de compartir el suyo contigo. El tiempo es lo único que no regresa, así que entrégalo solo a quienes realmente lo valoran.

LIBRA

10 de marzo de 2026

Mira Libra, en estos días podrías darte cuenta de que una persona importante se siente decepcionada contigo por ciertas palabras, actitudes o decisiones que tomaste recientemente. A veces no lo haces con mala intención, pero tienes una manera de decir las cosas que puede sonar más dura de lo que imaginas. No te sorprendas si esa persona decide tomar distancia por un tiempo. Y aquí viene el consejo serio: no corras detrás ni te pongas en modo suplicante para que se quede.

Hay personas que cuando se van, aunque duela, también dejan espacio para que llegue algo mejor. Si alguien decide alejarse, no hagas ni maromas para retenerlo, porque cuando alguien se queda a fuerza termina haciendo lo que quiere contigo. El cariño bonito se queda porque quiere, no porque uno lo esté persiguiendo.

También se ve que una amistad cercana podría terminar su relación amorosa, y eso te va a tocar de cerca porque te tocará escuchar historias, desahogos y quizá hasta lágrimas. Dale apoyo, pero tampoco cargues con un drama que no es tuyo. A veces el mejor consejo es escuchar y no tratar de arreglar lo que cada quien debe resolver.

En lo material pon atención, porque podrían presentarse pequeñas pérdidas o gastos inesperados. Nada que te vaya a dejar en la ruina, pero sí cosas que te harán decir: “ay, si hubiera tenido más cuidado”. La Nana te recomienda estar más pendiente de tus pertenencias, documentos o dinero, porque en estos días andas medio distraído o distraída.

En el trabajo vienen cambios que al principio podrían sacarte de tu zona cómoda, pero que en realidad serán para mejorar tu situación. Tal vez cambie una dinámica, una responsabilidad o incluso la forma en que haces ciertas cosas. No lo tomes como castigo, sino como una oportunidad para crecer. Muchas veces los cambios que más incomodan son los que más nos hacen avanzar.

Otra cosa que debes aprender en esta etapa es eliminar gente que solo resta. Sí, así como lo oyes. Hay personas que nomás aparecen para criticar, chismear o bajarte la energía. Tú ya has pasado suficientes caídas en la vida como para seguir cargando gente que no suma nada. Recuerda algo que diría cualquier abuela sabia: quien no aporta paz, sobra.

Y hablando de caídas, toma el consejo literal también: cuidado con tropezones, golpes o descuidos físicos, porque podrías andar medio acelerado y terminar con un raspón o un susto innecesario.

Por otro lado, se marca la llegada de un dinero extra. Puede ser un pago atrasado, un apoyo inesperado o algo que no tenías contemplado. La clave aquí es no gastarlo en caprichos momentáneos. A veces el dinero llega para ayudar a resolver algo importante, no para desaparecer en compras impulsivas.

También hay algo curioso en el ambiente emocional: una amistad comenzará a sentir algo más por ti. Tal vez lo notes en miradas, detalles o comentarios que antes no estaban ahí. Si no te interesa esa persona en ese sentido, sé claro desde el principio. No des alas ni señales confusas solo por atención, porque podrías terminar lastimando un corazón que sí está siendo sincero.

Finalmente, Libra, viene una separación fuerte dentro del círculo de amistades que cambiará ciertas dinámicas. No todo seguirá igual, pero recuerda algo que la Nana siempre dice: cuando la vida mueve a las personas de lugar, no siempre es pérdida… a veces es simple acomodo del destino.

ESCORPIÓN

10 de marzo de 2026

Escorpio, ten cuidado con lo que prometes, porque en estos días podrías comprometerte con algo que después se te complique cumplir. No es que lo hagas con mala intención, pero tu entusiasmo a veces te gana y terminas diciendo “yo me encargo” cuando todavía ni sabes si tendrás tiempo, ganas o recursos.

Recuerda algo muy simple: tu palabra vale mucho, y cuando prometes algo a personas importantes para ti, lo mínimo que esperan es que lo cumplas. Si no estás seguro, mejor sé honesto desde el principio.

Ahora hablemos de tu corazón, porque ahí traes una mezcla rara entre fuerza y cansancio. El amor ya no lo ves como necesidad, y eso no está mal. Después de tantas experiencias, aprendiste a no depender emocionalmente de nadie. Pero tampoco te cierres por completo. La vida no se trata de sobrevivir en modo solitario todo el tiempo.

Date permiso de salir, conocer gente nueva y abrir un poquito las puertas de tu mundo. No se trata de buscar desesperadamente una relación, sino de permitir que la vida te sorprenda. Muchas veces cuando dejas de buscar es cuando aparece la persona correcta, esa que llega sin drama, sin juegos raros y con la intención de sumar.

También estás entrando en un ciclo importante de crecimiento personal, sobre todo en tu carácter. Eres una persona intensa y eso te hace reaccionar fuerte cuando alguien te falla. A veces sin darte cuenta descargas tu enojo con quienes menos culpa tienen, como amistades cercanas o familiares. Pero esto viene de heridas que no has terminado de sanar.

La buena noticia es que en estos días empezarás a entender mejor tus propias emociones. Aprenderás a reaccionar con más calma y a no dejar que el pasado controle cada una de tus respuestas.

En el amor podrías sentir decepción o cansancio emocional, como si ya hubieras visto demasiadas historias repetirse. Pero no te preocupes tanto por eso. Hay momentos en los que el corazón necesita descansar para poder volver a confiar.

También se marca que una amistad necesitará mucho de ti. Puede ser alguien que atraviese un problema fuerte, una decisión complicada o una situación que lo tiene confundido. Tu presencia y tus consejos serán más importantes de lo que imaginas.

En el trabajo, eso sí, se vienen días un poco estresantes. Habrá presión, pendientes o personas que te exigirán más de lo normal. Pero no todo es negativo, porque justo en medio de ese movimiento te darás cuenta de algo muy bonito: hay más personas de las que imaginas que te aprecian, te respetan y confían en lo que haces.

A veces uno cree que está solo enfrentando todo, pero cuando la vida aprieta es cuando también se nota quién está realmente de tu lado. Y te dejo el consejo final de señora sabia: no dejes que las traiciones del pasado te vuelvan desconfiado con todo el mundo. No todos vienen a herirte. Algunos llegan para demostrarte que todavía existen personas que saben querer bonito y caminar contigo sin lastimarte.

PISCIS

10 de marzo de 2026

Mira Piscis, lo primero que debes entender en estos días es que tu manera de decir las cosas puede ser más fuerte de lo que imaginas. Tú sueles hablar con sinceridad, pero a veces esa sinceridad llega como cachetada para quien la escucha. No es que tengas mala intención, simplemente eres directo o directa, pero hay personas que no saben manejar esa franqueza.

Aprende a medir tus palabras, no para dejar de ser tú, sino para evitar lastimar a quienes sí te quieren. No todo se dice de golpe ni todo se tiene que soltar en el primer momento. A veces un poco de tacto evita muchos problemas.

Tú eres una persona de buen corazón, Piscis, y eso nadie lo duda. Te duele el dolor ajeno y muchas veces te involucras tanto en los problemas de los demás que terminas cargando emociones que ni siquiera son tuyas. Pero aquí viene el consejo de la Nana: no puedes salvar a todo el mundo. Antes de querer resolverle la vida a otros, primero revisa la tuya. No es egoísmo, es sentido común.

En el amor debes andar con los ojos bien abiertos. Tú tienes una manera muy intensa de sentir y eso te puede jugar en contra cuando mezclas pasión con sentimientos profundos. Cuida a quién le entregas tus caricias, porque podrías confundir una noche de química con algo que realmente no existe. Hay personas que solo buscan el momento y luego desaparecen como si nada. No te entregues tan rápido ni pongas tu corazón en manos de quien ni siquiera sabe qué quiere.

La soledad nunca ha sido un enemigo para ti, aunque a veces te lo tomes todo demasiado a pecho. Eres de los que reflexionan mucho y eso es bueno, pero cuando te clavas demasiado en pensamientos terminas dándole vueltas a cosas que no valen la pena.

Pon atención a tu entorno porque hay tres amistades que no están hablando muy bien de tu familia. No necesariamente tienes que armar un escándalo ni enfrentarlos de inmediato, pero sí observa con cuidado quién merece seguir en tu círculo y quién no. A veces el respeto hacia la familia marca la diferencia entre un conocido y un verdadero amigo.

Este también es un momento importante para cambiar ciertas actitudes contigo mismo. Has pasado por muchas experiencias que te han hecho madurar, pero todavía hay partes de tu vida donde sigues reaccionando con impulsos o emociones muy fuertes. Crecer no significa dejar de sentir, significa aprender a manejar lo que sientes.

En estos días podrías encontrarte con provocaciones, chismes o comentarios que buscan sacarte de tus casillas. No caigas en ese juego. Recuerda algo que diría cualquier señora sabia: quien se enoja pierde. Mantén tu calma y no permitas que personas con malas intenciones controlen tu estado de ánimo.

Y para terminar este consejo del día, Piscis: cuando tú decides algo con el corazón y con ganas de verdad, nadie te detiene. Tienes una capacidad enorme para lograr lo que te propones. Solo necesitas enfoque, disciplina y dejar de dudar de tu propio valor. Cuando te alineas con lo que quieres, el camino empieza a abrirse solito.

ACUARIO

10 de marzo de 2026

Acuario, tú no naciste siendo frío ni distante, fueron las experiencias y las personas que pasaron por tu vida las que fueron moldeando esa manera de protegerte. No eres mamila, como luego dicen algunos. Simplemente aprendiste a levantar barreras para que no te vuelvan a lastimar.

Pero una cosa es proteger tu corazón y otra muy distinta es cerrarte al mundo. No permitas que nadie te haga sentir menos ni que te quite el derecho de expresar lo que sientes. Tu voz también vale y tus emociones también cuentan.

En cuestión de salud pon atención, porque podrían aparecer dolores musculares o cansancio físico. Nada grave, pero sí señales de que tu cuerpo necesita un poco más de descanso. Has estado cargando estrés, preocupaciones y responsabilidades, y el cuerpo tarde o temprano pasa factura.

También es momento de abrir los ojos con ciertas personas que te rodean. Hay quienes solo aparecen cuando necesitan algo: un favor, un consejo, un apoyo o incluso dinero. Pero cuando tú necesitas algo, curiosamente desaparecen. Ese tipo de gente no te conviene, Acuario. No es mala suerte, simplemente es parte de aprender a reconocer quién está por cariño y quién por conveniencia.

Aprende a disfrutar tu propia compañía y a vivir de manera independiente en lo emocional. Cuando uno deja de depender de otros para sentirse completo, es cuando aparece alguien que realmente llega a sumar y no a quitar.

En el amor aplica una regla muy sencilla que la Nana siempre dice: amor con amor se paga y olvido con olvido. No sigas cargando recuerdos de personas que no hicieron nada por quedarse en tu vida. Si alguien no lucha por ti, entonces no merece ocupar espacio en tu mente.

Si hay una persona que te gusta mucho pero no demuestra interés, es momento de aceptar la realidad. No se trata de orgullo ni de ego, se trata de dignidad. Estar donde no te valoran es perder tiempo que podrías invertir en alguien que sí esté dispuesto a apostar por ti.

En estos días también será importante que te enfoques en tus metas y sueños. Has tenido ideas muy buenas, proyectos que podrían funcionar y metas que llevan tiempo rondando tu cabeza. El problema es que a veces dudas demasiado o te distraes con asuntos que no aportan nada. No tienes que rendir cuentas a todo el mundo ni explicar cada paso que das. La vida es tuya y el camino también. Quien quiera caminar contigo que lo haga con respeto, y quien no, que siga su rumbo.

Y aquí va el consejo final de la Nana para ti hoy: deja de mirar tanto hacia el pasado. Lo que ya fue, ya enseñó lo que tenía que enseñar. Ahora lo importante es el futuro y todo lo que todavía puedes construir. Cuando te enfocas en lo que viene, descubres que aún tienes muchas historias buenas por vivir.

CAPRICORNIO

10 de marzo de 2026

Mira Capricornio, lo primero que te voy a decir es algo que ya sabes pero que a veces se te olvida: deja de darle vueltas a lo que ya se llevó la tiznada. El pasado ya cumplió su función, te enseñó lo que tenía que enseñarte, así que no tiene sentido seguir rascando heridas que ya deberían estar cerrando. En lugar de eso, enfoca tu energía en lo que realmente importa: tus metas, tus sueños y el equilibrio que quieres construir en tu vida. Tú eres una persona trabajadora, constante y con una fuerza que muchas personas quisieran tener. Pero a veces te distraes pensando demasiado en lo que salió mal, cuando deberías estar concentrado en lo que todavía puedes lograr.

En el amor, Capricornio, hay algo que debes revisar con calma. Muchas veces te dejas llevar demasiado por lo físico o por la apariencia de alguien, y terminas ignorando lo verdaderamente importante: cómo te tratan, cómo te hablan y cómo te hacen sentir. El corazón no se roba con belleza solamente, se roba con acciones, con respeto y con lealtad. No cometas el mismo error de antes, porque luego vienen las decepciones y las historias de infidelidad que tanto te han dolido.

Recuerda también que no tienes ninguna necesidad de dar más de lo que recibes. Si alguien solo te ofrece migajas emocionales, atención a medias o cariño cuando le conviene, entonces no merece ocupar un lugar importante en tu vida. El amor bonito no se mendiga. En el terreno de las amistades se marca algo interesante: una persona del pasado podría buscarte para ofrecerte una disculpa. Tal vez cometió un error contigo y ahora siente la necesidad de arreglar las cosas. Escucha con calma, pero no olvides lo que aprendiste de esa situación. Perdonar está bien, pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes.

Si tienes pareja, pon atención porque una amistad de tu pareja podría estar metiendo cizaña. No todos los que dicen ser amigos realmente desean que la relación funcione. Algunas personas disfrutan sembrando dudas o creando conflictos. La clave aquí será la comunicación con tu pareja, no los rumores de terceros. También es buen momento para revisar ciertas actitudes tuyas. Nadie es perfecto, y tú tampoco. Hay cosas que podrías mejorar para tener relaciones más sanas y para sentirte más en paz contigo mismo. Recuerda que la felicidad no es algo permanente, es una actitud que se construye día a día.

Cuando lleguen momentos buenos, disfrútalos sin miedo y sin sabotearlos con pensamientos negativos. La vida también tiene derecho a darte alegrías. Otra regla importante para estos días: cree más en los hechos que en las palabras. Hay personas que prometen mucho pero cumplen poco. Observa cómo actúan y ahí encontrarás la verdad.

Finalmente, ten cuidado con un familiar que podría involucrarte en asuntos de dinero. No firmes nada, no prestes sin pensar y no te metas en problemas financieros que no te corresponden. A veces ayudar también significa saber decir que no.

SAGITARIO

10 de marzo de 2026

Sagitario, en estos días podrías notar que tu relación de pareja anda medio tambaleante, y la razón principal no es la mala suerte ni el destino: es la falta de comunicación. Cuando las cosas no se hablan, cuando los sentimientos se guardan o cuando las dudas se quedan flotando, empiezan los malentendidos. Y tú sabes que en una relación el silencio muchas veces pesa más que cualquier discusión.

Si estás conociendo a alguien o pretendiendo a una persona que te gusta, no empieces con desconfianzas sin razón. Esa persona podría haber pasado antes por situaciones difíciles y lo último que necesita es volver a sentirse juzgada o vigilada. Si quieres que algo funcione, la confianza debe caminar de la mano con el cariño.

También podrías darte cuenta de algo curioso en tu mundo emocional: una amistad que ha sido muy buena contigo podría empezar a mover fibras distintas dentro de ti. Tal vez antes no lo habías notado, pero ahora podrías empezar a verla con otros ojos. No te apresures ni te confundas. A veces la cercanía genera cariño, pero no siempre significa amor.

En lo emocional se marcan cambios de ánimo fuertes. Habrá momentos en los que te sentirás muy motivado y otros en los que andarás medio decaído o con la energía baja. No te preocupes demasiado por eso, es parte de un proceso interno en el que estás acomodando muchas cosas dentro de tu cabeza. Se aproximan también eventos sociales, reuniones o encuentros con amistades. En esos espacios podrían surgir conversaciones interesantes, chismes o información que más adelante podría servirte. Aquí entra un consejo clásico de la Nana: observa más, habla menos y guarda lo que escuches. La información es poder cuando se usa con inteligencia.

Otra situación que podría aparecer es el regreso de una expareja o al menos señales de su parte. Puede ser un mensaje, un saludo o algún intento de retomar contacto. Pero recuerda algo muy importante: las personas rara vez cambian de fondo. Si esa historia ya te hizo pasar momentos difíciles, no tiene sentido volver a meterte al mismo camino esperando un final diferente. También es momento de dejar de querer resolverle la vida a medio mundo. Tienes un corazón grande y eso es admirable, pero últimamente has estado cargando problemas que ni siquiera son tuyos. Mientras ayudas a otros, has descuidado tu propia felicidad.

Este es un buen momento para volver a enfocarte en ti, en lo que quieres construir y en lo que realmente te hace sentir pleno. Y hablando de proyectos, ese negocio o idea que has tenido en mente desde hace tiempo merece que le des una oportunidad real. No lo sigas postergando por miedo o por comodidad. Si te organizas, si pones disciplina y si te rodeas de las personas correctas, podrías sorprenderte de lo bien que pueden salir las cosas. Así que Sagitario, deja de esperar el momento perfecto y empieza a construirlo. Porque cuando te decides de verdad, el universo empieza a acomodar las piezas para que todo fluya.

ARIES

10 de marzo de 2026

Aries, mira, cada nuevo comienzo que aparece en tu vida no llega por casualidad, llega porque la vida te está empujando a cambiar algo que ya no funciona. Y en estos días podrías sentirte medio confundido o confundida, como si no supieras exactamente hacia dónde vas. No te asustes por eso. A veces la incertidumbre es solo la antesala de una decisión importante.

Tómate un momento para pensar qué es lo que realmente quieres y qué es lo que necesitas. No es lo mismo, Aries. Muchas veces deseas cosas que solo te dan emoción momentánea, pero lo que necesitas de verdad es lo que te dará estabilidad y paz.

Pon atención a una amistad que anda pasando por un momento difícil. Podrías notar que está más triste, más apagada o con una actitud muy negativa. Está bien apoyar, escuchar y acompañar, pero no cargues con emociones que no te pertenecen. Si no tienes cuidado, podrías terminar absorbiendo ese mismo estado de ánimo y terminar sintiéndote igual de desanimado.

En el tema de salud la Nana te lo dice clarito: cuida lo que comes y muévete más. Has estado dejando pasar el ejercicio y eso poco a poco se refleja en tu cuerpo. No necesitas convertirte en atleta de un día para otro, pero sí empezar a moverte más, caminar, activarte y dejar de hacerte de la vista gorda con la comida que sabes que no te conviene.

También es momento de dejar atrás cuestiones absurdas o situaciones que no te aportan nada. A veces te complicas la vida con personas que no valen ni el tiempo ni la energía que les dedicas. Aprende a ver a la gente como realmente es, sin adornos ni ilusiones inventadas. Tú tienes un corazón noble y muchas veces eso te hace confiar demasiado rápido.

Pero ya es hora de poner límites. No permitas que nadie vuelva a jugar contigo o aprovecharse de tu buena voluntad. Ser buena persona no significa permitir abusos. Ahora bien, tampoco se trata de volver tu corazón de piedra. Más bien se trata de hacerlo más fuerte y más sabio. Confía en quien te demuestra confianza, respeta a quien te respeta y ama a quien realmente te demuestra amor con hechos.

En lo sentimental podría empezar a crecer un sentimiento bonito entre tú y una persona cercana. Tal vez han estado compartiendo más tiempo, conversaciones más profundas o momentos que antes no existían. Si esa persona te interesa de verdad, no te quedes callado o callada. A veces el amor necesita una pequeña señal para empezar a florecer.

No tengas miedo de mostrar interés. La vida es demasiado corta para quedarse con dudas. Y aquí va el consejo final de la Nana para ti hoy: tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Cuando decides trabajar en tu bienestar, poner límites y rodearte de personas que suman, el camino se vuelve mucho más claro.

TAURO

10 de marzo de 2026

Tauro, en estos días comienzan a moverse cosas importantes en el área del trabajo. Podrían presentarse cambios que al principio te saquen un poco de tu zona de comodidad, pero que a la larga serán positivos para tu crecimiento. Además, en cuestión de dinero las noticias son buenas. Tu economía comenzará a mejorar en las próximas semanas, ya sea por oportunidades laborales, pagos que llegan o movimientos que empiezan a acomodarse a tu favor. Eso sí, administra bien lo que recibas, porque el dinero que llega también necesita cabeza fría para mantenerse.

En tu entorno social aparecerá una nueva amistad que llamará tu atención. Podrían empezar a convivir más, hablar seguido o compartir intereses. Pero cuidado, Tauro, porque podrías empezar a desarrollar sentimientos que no necesariamente te convienen. No todo lo que emociona termina siendo sano. A veces cuando uno está buscando amor con demasiada insistencia, termina alejándolo sin darse cuenta. El amor llega cuando uno está en paz consigo mismo, no cuando se anda persiguiendo como si fuera premio de feria.

Cuando necesites un consejo importante, busca a esa amistad que siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas. Todos tenemos a esa persona que habla con sinceridad, aunque a veces duela. Escuchar a alguien así puede evitarte errores grandes. Si vas con la persona equivocada podrías terminar tomando decisiones que después lamentes. También se marca algo emocional que te va a sorprender un poco: dejarás de sentir esa necesidad tan fuerte por alguien que en el pasado movió tu mundo. Esa historia que parecía tan intensa poco a poco empezará a perder peso en tu corazón. Y cuando eso pase sentirás una tranquilidad que hace tiempo no experimentabas.

Ten cuidado con personas nuevas que aparecerán esta semana, porque algunas podrían involucrarte en chismes o comentarios innecesarios. No todos los que sonríen vienen con buenas intenciones. En tu círculo de amigos también tendrás una pequeña revelación. Te darás cuenta de que hay varios que solo te buscan cuando necesitan algo: un favor, un consejo o ayuda para resolver sus problemas. Pero cuando tú estás pasando un mal momento, curiosamente nadie aparece.

Eso no significa que te amargues, simplemente significa que es momento de depurar tu círculo. Quédate con quienes realmente demuestran interés por tu bienestar. En el amor se marcan nuevas oportunidades, y curiosamente podrían llegar por medio de redes sociales o a través de amistades en común. Pero aquí la Nana te deja un consejo claro: bájale un poco a los celos, a la desconfianza y al orgullo.

A veces esos tres enemigos silenciosos son los que terminan arruinando lo que podría haber sido una historia bonita. Recuerda, Tauro: cuando te relajas, confías y permites que las cosas fluyan, el amor suele aparecer cuando menos lo esperas.

GÉMINIS

10 de marzo de 2026

Géminis, lo primero que te voy a decir es algo que quizá ya traes rondando en la cabeza: ese negocio o idea que tienes en mente sí puede cuajar, pero no se va a mover solo. Necesita que te pongas las pilas, que dejes de pensarlo tanto y que empieces a dar pasos reales.

Tú eres muy bueno para imaginar proyectos, planes y sueños, pero a veces te gana la duda o los comentarios de la gente. Y justo ahí está el detalle. Hay personas que cuando ven que alguien quiere avanzar empiezan a soltar comentarios negativos, no porque tengan razón, sino porque les incomoda ver que alguien se atreve a hacer lo que ellos no hicieron. No hagas caso a esas voces. Escucha tu intuición y trabaja por lo que quieres.

Tu corazón es noble, Géminis, y eso se nota en la manera en que siempre estás pendiente de tu familia y de la gente que quieres. Pero también es cierto que más de una vez han aprovechado esa bondad. No se trata de volverte frío o indiferente, sino de aprender a poner límites cuando alguien intenta abusar de tu buena voluntad.

En el amor podrías sentir cierta tensión en estos días. Puede haber malentendidos o discusiones con esa persona que ocupa un lugar especial en tu vida, ya sea pareja o alguien con quien estás saliendo. Muchas veces el problema no es lo que se dice, sino lo que se interpreta. Antes de sacar conclusiones, mejor habla con claridad. No permitas que esos conflictos te quiten la paz. La vida es demasiado corta para vivir estresado por cosas que pueden resolverse con una buena conversación. Aprende a disfrutar tu vida sin sentir que tienes que dar explicaciones a todo el mundo.

En cuanto a tu imagen y tu reputación, la Nana te recomienda estar más atento. Podrían estar hablando de ti o comentando ciertas actitudes tuyas que no todos entienden. Y aunque digas que te vale lo que opinen, la verdad es que tu imagen también habla de quién eres.

No pierdas el rumbo ni te descuides en la manera en que te comportas o te presentas ante los demás. A veces pequeños detalles hacen grandes diferencias. También hay algo que debes revisar dentro de ti: tu forma de interesarte por las personas. Muchas veces muestras entusiasmo al principio, te emocionas, te involucras… y de repente, de la noche a la mañana, te decepcionas. Eso sucede porque tiendes a idealizar demasiado y luego te frustras cuando descubres que nadie es perfecto.

Baja un poco las expectativas y aprende a valorar los pequeños detalles. No todo tiene que ser espectacular para ser valioso. Y aquí va el consejo final de la Nana para ti hoy: la estabilidad que buscas no está afuera, está dentro de ti. Cuando aprendes a confiar en tus decisiones y a caminar sin depender tanto de la opinión ajena, la vida empieza a acomodarse de maneras que ni imaginabas.

CÁNCER

10 de marzo de 2026

Cáncer, si en este momento no tienes una relación, tal vez ya sea momento de despabilarte un poco y dejar de preocuparte tanto por el qué dirán. La vida también se trata de disfrutar, de reír, de coquetear y de permitirte sentir. No te encierres esperando a que el amor toque la puerta sin que tú salgas al mundo. A veces hay que darle vuelo a la caricia, conocer gente nueva y dejar que la vida sorprenda.

En el terreno familiar se marca que un familiar necesitará tu atención o apoyo. Puede ser por una preocupación, un problema o simplemente porque necesita sentir que no está solo. Tú tienes un corazón protector y sabes escuchar cuando alguien lo necesita. También hay un proyecto o idea que llevas tiempo pensando. La Nana te lo dice claro: si empiezas a trabajar desde hoy en él, puede materializarse. Muchas veces el único obstáculo entre un sueño y la realidad es la falta de acción.

A mitad de semana podrías entrar en un estado emocional algo extraño. Te sentirás más sensible o irritable de lo normal, como si todo te afectara más de la cuenta. Esto sucede porque tiendes a tomarte las críticas muy a pecho. Recuerda que no todas las opiniones tienen el mismo peso. No te castigues por lo que otros dicen. La vida no se vive para complacer a todo el mundo.

De hecho, la Nana te va a dar un consejo que parece simple pero que es profundo: no vivas solo al día, vive cada momento. Disfruta los segundos, los pequeños detalles y las experiencias que te hacen sentir vivo. No te quedes con ganas de nada por miedo al qué dirán. Si tienes una relación, será importante pasar más tiempo juntos. A veces las parejas se quieren mucho pero se descuidan en la convivencia diaria. Un momento compartido, una conversación tranquila o una salida sencilla pueden fortalecer más de lo que imaginas.

También se marca que un amor a distancia podría ponerse a prueba. No necesariamente significa que termine, pero sí que requerirá más comunicación y paciencia. No tengas miedo de ir tras lo que deseas. Tu signo tiene una energía muy fuerte cuando decide avanzar. Si visualizas con claridad lo que quieres, estos días tendrás la capacidad de atraer oportunidades.

Un viaje podría empezar a planearse, aunque todavía falte tiempo para realizarlo. También se ve una discusión con una amistad, posiblemente por diferencias de opinión. Y algo curioso: una persona de piel clara podría buscar acercarse a ti, pero no se anima del todo por miedo a tu reacción o a que lo rechaces. Tal vez tú ni te imaginas que existe ese interés. Así que aquí va el consejo final de la Nana: abre los ojos, abre el corazón y no te cierres a las posibilidades. La vida todavía tiene varias sorpresas guardadas para ti.