Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del lunes 9 de marzo de 2026

Este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 9 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

24 28 32 55 62 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo juego el sábado 14 de marzo

