Mega Millions en vivo : resultados y ganadores del viernes 6 de marzo de 2026

Este viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 6 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $496 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

8 19 26 38 42 24 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions debes seleccionar hasta seis números: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. No obstante, los premios mayores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su siguiente sorteo el martes 10 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: