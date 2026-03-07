Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 7 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

21 34 46 53 56 23

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios se reclamarán en el estado donde fuiste a comprar el boleto ganador. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente juego el martes 10 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: