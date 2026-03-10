Sheinbaum dice que más de mil mexicanos salieron de países de Medio Oriente tras conflicto entre EE.UU. con Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes de que 1,009 mexicanos han salido de Medio Oriente en medio del conflicto por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, principalmente mediante traslados por vía terrestre hacia países donde ya es posible tomar vuelos comerciales.

“1,009 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana descartó que hasta ahora estén llegando ciudadanos de Irán a México como refugiados debido a este conflicto.

“Más allá de ciudadanos mexicanos, no (están llegado de otras nacionalidades)“, dijo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó previamente que algunos países de la región han comenzado a reabrir gradualmente sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación parcial de vuelos comerciales, aunque varios aeropuertos continúan operando de manera intermitente.

La Cancillería añadió que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán, con apoyo de la representación diplomática mexicana en Bakú, como parte de las medidas para garantizar la atención consular a la comunidad mexicana.

“El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir”, señaló la dependencia en un mensaje difundido el lunes en X.

Las autoridades mexicanas indicaron que hasta ahora no se han reportado connacionales lesionados, al tiempo que reiteraron la recomendación de no viajar a la zona mientras continúe la situación de riesgo. EFE

Sigue leyendo:

· Sheinbaum dice que “México siempre va a abogar por la paz mundial” tras el conflicto entre de EE.UU., Israel e Irán

· Entre risas, Sheinbaum dice que no cree que la secretaría de la Defensa de México esté investigando sobre la vida extraterrestre

· Sheinbaum presenta propuesta de reforma electoral para reducir costos y eliminar plurinominales en México