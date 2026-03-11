Alabama conmutó la pena de muerte a un hombre sentenciado por un crimen que no cometió

La gobernadora de Alabama concedió clemencia a un hombre condenado a muerte durante tres décadas, una medida poco común que salva de la ejecución al cómplice de un asesinato cometido en 1991, y que estaba prevista para este jueves.

La gobernadora Kay Ivey, al anunciar la conmutación de la pena de muerte de Charles Burton, afirmó que no podía proceder con la ejecución en conciencia porque él no fue el autor del tiroteo. Añadió que su sentencia será ahora cadena perpetua sin libertad condicional.

“Creo que sería injusto que un participante en este crimen fuera ejecutado mientras que el que apretó el gatillo no lo fuera”, declaró Ivey. “Ahora recibirá el mismo castigo que el autor del disparo”.

Tras conocer la decisión de Ivey, Burton declaró a través de su abogado: “Solo decir gracias no parece mucho. Pero es lo que puedo ofrecerle. Y le agradezco. Gracias, gobernadora”. Lois Harris, hija de Burton, declaró a CNN que siente que se ha quitado un peso de encima.

“Estoy agradecida. Me alegra que haya tomado esa decisión porque fue la correcta”, dijo sobre Ivey entre lágrimas.

Durante una reciente llamada telefónica con Burton antes de la decisión del gobernador, los temas de conversación fueron informales: recordó su infancia en Alabama, conversó sobre su gusto por escribir cartas y ofreció la sabiduría que cree que la próxima generación necesita escuchar.

Burton, de 75 años, conocido como “Sonny” por su familia y amigos, se encontraba en el corredor de la muerte por el asesinato de Douglas Battle.

“No maté a nadie, es cierto, pero cometí un error al ser parte del crimen”, declaró Burton a CNN en una entrevista la semana pasada. “Cometí un error, y parece que todos mis amigos me han perdonado. Espero que mis amigos me recuerden y recuerden que fui un verdadero amigo, un buen amigo”.

El crimen

En agosto de 1991, Burton y otros cinco hombres robaron una tienda AutoZone en Talladega. Uno de ellos, Derrick DeBruce, disparó y mató a Battle. Aunque no fue el tirador ni se encontraba en la tienda en el momento del asesinato, Burton fue declarado culpable de asesinato, un delito grave, y condenado a muerte por un jurado en 1992.

DeBruce también recibió una sentencia de muerte, pero esta se redujo a cadena perpetua sin libertad condicional en 2014 tras argumentar con éxito la ineficacia de sus abogados en el juicio. Murió en prisión en 2020.

A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, los defensores de Burton pedían que se detuviera, ya fuera por la Corte Suprema de Estados Unidos o por el gobernador, a quien Burton había solicitado el indulto y la conmutación de su sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional.

El indulto es poco común

Matt Schulz, abogado de Burton con más de 17 años de experiencia, calificó la conmutación de “extraordinaria”. Estaba visitando a su cliente cuando se enteró de la decisión del gobernador. Burton lloró y se llenó de alegría al enterarse de que ya no estaba legalmente en el corredor de la muerte, dijo Schulz.

“Sabe que quizá no le quede mucho tiempo de vida… pero está tan contento de que será Dios quien lo lleve a casa, no el estado”, declaró Schulz a CNN, añadiendo que Burton está “sumamente agradecido” con Ivey.

Normalmente, los condenados a muerte son trasladados a otra celda antes de su ejecución, pero eso no ocurrirá ahora en el caso de Burton, según su abogado. En cambio, su familia podrá visitarlo y podría ser trasladado a una nueva prisión en los próximos meses, añadió.

La hija de la víctima —identificada como Tori en la petición de clemencia de Burton— y algunos miembros del jurado en el caso de Burton habían apoyado su solicitud de conmutación de la pena. En una carta a Ivey, Tori escribió que su padre “era fuerte, pero valoraba la paz. No creía en la venganza. Y en ese sentido, soy como su hija”.

“No veo cómo esta ejecución contribuirá a mi sanación. Y me perturba pensar en un hombre que ahora es anciano, siendo ejecutado, quien si hubiera tenido un mejor abogado, probablemente nunca habría terminado en el corredor de la muerte”, escribió.

Ivey ha otorgado clemencia solo una vez durante su mandato como gobernadora, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El indulto es poco común: Menos del 0,5% de las personas que se enfrentan a la pena de muerte han recibido indulto en Alabama, según el DPIC.

“Creo firmemente que la pena de muerte es un castigo justo para los delincuentes más atroces de la sociedad, como lo demuestran las 25 ejecuciones que he presidido como gobernador. Sin embargo, para garantizar la viabilidad continua de la pena de muerte, también creo que las medidas más importantes de un gobierno deben administrarse de forma justa y proporcionada”, declaró Ivey.

