Detienen por segunda vez a líder de VcDefensa por patrullaje contra ICE

Leonardo Leo Martínez, líder de la VcDefensa, la organización formada por voluntarios, que patrulla todos los días las calles del condado de Ventura para documentar los operativos de los agentes federales de inmigración, fue detenido por unas horas en la ciudad de Simi Valley.

“Yo llegué a Simi Valley para apoyar a algunos compañeros que estaban alertando sobre la presencia de carros sospechosos de migración; cuando los agentes federales me detectaron, entre cuatro y cinco vehículos se me vinieron encima, golpearon el carro y me bloquearon sin dejarme retroceder”, dijo Leonardo a La Opinión.

Enseguida se acercaron del lado de su ventanilla y lo sacaron a rastras del auto.

“Eran como ocho agentes de migración. Me tiraron al piso, me pusieron la rodilla en la espalda y me torcieron los brazos”.

Leo Martínez, líder de la VC Defensa es embestido en su vehículo por agentes federales de migración. Crédito: Leo Martínez | Cortesía

Por suerte, varios voluntarios de la VcDefensa estaban en el lugar presenciando y documentando el incidente.

“Cuando me arrestaron y pusieron las esposas, pedí que me llevaran al hospital, necesitaba atención médica, me dolía la cabeza y el cuerpo. Me sentía mal”, dijo.

Leonardo, quien nació en Ventura hace 43 años, hijo de padres inmigrantes mexicanos, dijo que lo trasladaron al Centro Médico Regional Los Robles de Thousand Oaks, a donde se apostaron un numeroso grupo de voluntarios.

“Ahí llegaron los abogados bravos que apoyan a la VcDefensa y se pusieron a discutir con los agentes del ICE que me custodiaban. No tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo, por lo que se vieron forzados a dejarme libre. Se fueron sin más ni más del hospital”.

Leonardo dijo que no le pidieron identificación ni que probara su nacionalidad.

“Ellos ya me conocen, me tienen bien identificado; y se quedaron con mi identificación”.

Así quedó el vehículo de Leo Martínez. (Cortesía VcDefensa)

Dijo que al hospital también llegaron agentes del Departamento del Sheriff de Ventura.

“Cuando les preguntaron qué estaban haciendo, dijeron que estaban ahí por otro asunto. No les creímos porque ellos tienen historial de respaldar al ICE en el condado de Ventura. No fue coincidencia y si muy preocupante”.

Leonardo no tiene idea a qué horas lo arrestaron, pero recuerda que como a las 6:30 de la tarde, recibieron una llamada de Simi Valley denunciando la presencia de carros sospechosos del ICE en el lugar.

“Cuando yo llegué ya estaban ahí, tres o cuatro voluntarios, y a una compañera le habían arrojado gas pimienta”.

Para las 12 del mediodía, Leonardo ya estaba libre, y pudo probar finalmente probar alimento.

Agentes de migración detienen a Leo Martínez. (Cortesía VcDefensa)

Pero revela que los temores lo asaltaron cuando lo detuvieron.

“Si tuve miedo, pensando que me fuera a rociar con gas pimienta o me fueran a tirar una patada. Uno de los agentes tenía su rifle en la mano; lo único que me daba confianza era que hay estaban los voluntarios como testigos de lo que pasaba; y ya más o menos sabemos cómo van a reaccionar; en el fondo son cobardes y tienen miedo”.

Sin embargo, reconoce que hay adrenalina y sobresaltos entre los voluntarios cuando andan patrullando y se enfrentan con la Migra.

“Ya conocemos a todos los oficiales. Hay un salvadoreño que habla muy mal el inglés, y es el más brutal de todos ellos”.

Huellas de las esposas que le colocaron a Leo Martínez. (Cortesía VcDefensa)

Fe en los abogados

Martínez dijo que VcDefensa tiene un grupo de abogados que los asesora y respalda sobre lo que deben y no hacer durante el patrullaje comunitario.

“Si nosotros nos apegamos a lo que nos dicen los abogados, no corremos riesgos, aunque los del ICE siempre van a salir con mentiras e inventar historias ridículas”.

Martínez explicó que son alrededor de 25 los voluntarios que salen todas las mañanas a patrullar las calles en el condado de Ventura, pero son casi 1,000 los que los apoyan.

“Los oficiales siempre operan en las mismas vecindades latinas en Ventura y Oxnard; y nos hemos organizado tan bien que ya sabemos que son los mismos; y no se ponen tan duros con nosotros”.

La VC Defensa se formó en noviembre de 2024.

“Gracias a nuestro trabajo, hemos congelado el 90% de los arrestos en las calles y barrios”, dijo Leonardo.

“La manera cómo funcionamos es que todas las mañanas salimos a patrullar entre las 5:30 y 7 de la mañana. Buscamos carros sospechosos de los agentes federales; a veces los encontramos escondidos; y cuando salen, los seguimos y al detenerse, advertimos a los vecinos de su presencia, usando micrófonos, bocinas, cámaras, gritamos y armamos un escándalo para alertar a la gente”.

Las marcas de los jaloneos a Leo Martínez. (Cortesía VcDefensa)

Dijo que cuando logran ahuyentarlos y que se vayan, se van detrás de ellos en sus propios vehículos

“La mayoría de las veces tratan de perdernos, dan vueltas en U, se pasan los altos de los semáforos; al final se regresan a sus oficinas; o van y se esconden a las oficinas de las policías locales, y estos salen a decirnos que está pasando y a distraernos con preguntas, para que los agentes federales se puedan ir tranquilamente. Nunca nos han dado infracción por perseguirlos”.

Dijo que como consecuencia del patrullaje, la mayoría de los arrestos de inmigrantes ya no se efectúan en los vecindarios sino cuando acuden a sus citas de migración o al salir de la cárcel.

“Si citan a diez por día, y arrestan a dos personas que están haciendo las cosas bien, tratando de emigrar legalmente como pide el mismo gobierno. Es gente que va a sus citas de residencia o asilo, y que está pagando miles de dólares a los abogados. Eso está causando mucho estrés y ansiedad”.

Calculó que solo en el condado de Ventura, los agentes están arrestando entre 40 y 50 inmigrantes al mes en las citas de la Oficina de Aduanas y Migración (CBP) en Camarillo.

Momento del arresto de Leo Martínez. (Cortesía VcDefensa)

Seguirán luchando

Leonardo dijo que su segundo arresto no lo intimida y van a seguir luchando.

“Vamos a seguir siendo persistentes, denunciándolos y alertando a la población. Para los agentes de migración, es su trabajo, para nosotros son nuestras vidas las que están en juego y tenemos que defenderlas”.

No es la primera vez que Leonardo es acosado por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE.)

En octubre pasado, un día después de que su carro fue embestido por una camioneta conducida por agentes federales de migración en las calles de Oxnard, fue arrestado y detenido por casi siete horas.

“Me siento con el cuerpo adolorido, tengo el cuello inflamado, y aunque me siento cansado, estoy feliz”, declaró entonces a La Opinión.

Como en esta segunda ocasión, fue puesto en libertad sin cargos, bajo la advertencia de que tienen hasta dos años para dárselos.

Leonardo es el fundador y líder de VcDefensa, la organización de voluntarios que patrullan las calles del condado de Ventura para alertar a la comunidad migrante de la presencia del ICE.

El jueves 16 de octubre como todos los días andaba siguiendo a los agentes federales.

“Yo me puse a seguir el vehículo de uno de ellos, pero cuando este se dieron cuenta, me empezaron a seguir”, recordó.

Cuando no lo pudieron detener, lo chocaron no una sino dos veces para obligarlo a parar; y fue la policía local la que lo entregó a los agentes del Servicio de Migración y Aduanas.

Una vez esposado y encadenado de pies a manos, lo llevaron al hospital donde tras varios estudios, los médicos determinaron que no había sufrido lesiones de gravedad.

“De ahí me llevaron al centro de detención que el ICE tiene en el centro de Los Ángeles, y me mantuvieron todo el tiempo en su carro hasta que me bajaron para procesarme acusado de asaltar a un oficial y de intervenir en una investigación federal, cargos completamente falsos”.

Dijo que tras una hora de interrogatorio, poco después de las tres de la tarde lo dejaron libre.

“Me dio muchos ánimos ver toda la gente que salió en el momento del choque y que fueron testigos de lo que estaba pasando. Así que vamos a trabajar el doble, dándole duro a los talleres, patrullando las calles y buscando más voluntarios”.