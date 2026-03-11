window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 11 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 11 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Aunque surgirán invitaciones, preferirás resguardarte en un ambiente privado y conocido. Protege tu espacio afectivo de opiniones externas y permite que en tu hogar prevalezcan los acuerdos propios. Cada familia tiene su dinámica, y fortalecerla desde adentro te dará contención.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu vida privada es honesta con los demás, adquieres el coraje para decirle a alguien como te sientes con él o puede que sea posible resolver un desacuerdo de mucho tiempo. Sin embargo, para permanecer siendo amigos y que asegurar ese resultado positivo sea probable, no fuerces mucho las cosas pero tienes que estar dispuesto a hacer compromisos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Horóscopo de hoy Virgo
