Madre de Alabama acusada de asesinato capital por matar a su hija de 2 años y tirar su cuerpo a la basura

Una mujer de 33 años en el estado de Alabama fue acusada formalmente de asesinato capital por la muerte de su hija de dos años, cuyo cuerpo presuntamente fue colocado en una bolsa y arrojado a la basura.

La acusada, Adrienne Reid, enfrenta cargos de asesinato capital y abuso de cadáver por la muerte de la menor Genesis Reid, informaron las autoridades.

El jefe de policía de Enterprise, Michael Moore, anunció los nuevos cargos durante una conferencia de prensa.

“Hoy es un día especialmente desgarrador para nuestra comunidad”, dijo Moore. “Hemos llegado a la terrible conclusión de que su propia madre la asesinó, la colocó en una bolsa de viaje y la arrojó a un contenedor de basura”.

La madre denunció falsamente la desaparición de la niña

Reid había sido arrestada inicialmente en febrero tras llamar a la policía el 16 de ese mes y reportar que había encontrado la puerta de su apartamento abierta y que su hija había desaparecido.

Sin embargo, investigadores del Enterprise Police Department detectaron inconsistencias en su relato y comenzaron una investigación más profunda con apoyo del Federal Bureau of Investigation y la Alabama Law Enforcement Agency.

Durante la investigación, los detectives determinaron que la niña no había sido vista con vida durante varias semanas.

Posteriormente las autoridades concluyeron que Genesis no había sido vista desde el día de Navidad.

Cámaras de seguridad revelaron movimientos sospechosos

Imágenes captadas por la cámara de seguridad de un vecino supuestamente muestran a Reid caminando hacia el contenedor de basura del complejo de apartamentos alrededor de las 11:30 p.m. del 25 de diciembre de 2025.

Según los investigadores, llevaba una bolsa de viaje con ruedas.

Dos días después, la misma cámara habría captado a la mujer regresando al contenedor para arrojar juguetes y otros objetos que pertenecían a la menor.

Búsqueda del cuerpo en un vertedero

Aunque el cuerpo de la niña aún no ha sido recuperado, las autoridades concentran la búsqueda en el Coffee County Landfill.

El sheriff del condado, Scott Byrd, explicó que los investigadores lograron reducir el área de búsqueda a una zona de aproximadamente 200 por 100 pies, enterrada entre 8 y 10 pies de basura.

Advirtió que la operación será compleja y podría tardar hasta tres meses debido a la profundidad y la cantidad de residuos.

Fiscalía busca la pena de muerte

El fiscal del condado de Coffee, James Tarbox, confirmó que su oficina busca la pena de muerte contra Reid.

Según el fiscal, la evidencia indica que la mujer mató a su hija, arrojó su cuerpo a la basura y luego mantuvo durante 53 días una campaña de mentiras y manipulación antes de denunciar su desaparición.

Reid deberá comparecer ante el juez del tribunal de distrito Josh Wilson en los próximos días para enfrentar formalmente los nuevos cargos.

