Partido Demócrata lanza encuestas para presionar por un solo candidato a gobernador

El presidente del Partido Demócrata de California (CADEM) Rusty Hicks anunció la puesta en marcha de una serie de encuestas para evaluar quiénes de sus ocho candidatos tienen más posibilidades de ganar, y poner presión a aquellos con menos oportunidad, a que abandonen la contienda.

Lo ideal, dijo, sería un solo candidato al que le dieran todos su respaldo.

“Todos tendrán la oportunidad de verificar el trabajo realizado. Esto no es una encuesta de estira y afloja; o intente simular una campaña. Se centra en una participación estimada, probable, y es una encuesta sobre las posibilidades de apoyo y la situación real de la contienda en un momento dado”, dijo Hicks, a pregunta específica de La Opinión sobre si la encuesta no corre el riesgo de ser manipulada para beneficiar a tal o cual candidato.

“Es un proyecto de investigación bastante sencillo, y todos los resultados serán públicos. Esta encuesta está siendo dirigida por una firma de investigación liderada por una afroamericana y una latina con amplia experiencia. Así que no tengo ninguna duda de que lo llevarán a cabo con la mayor integridad y, al final, el público, los candidatos, sus simpatizantes, los líderes de los partidos y los votantes, tienen la oportunidad de verificar su trabajo”.

Los candidatos demócratas a gobernador de California son Xavier Becerra, secretario de salud y servicios humanos en la Administración Biden; el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa; el superintendente de educación, Tony Thurmond; la excontralora del estado, Betty Yee; la excongresista Katie Porter; el congresista Eric Swalwell; el alcalde de San José, Matt Mahan; y el multimillonario Tom Steyer.

El exasambleísta estatal Ian Calderón renunció a sus aspiraciones para ser gobernador, y le dio su respaldo a Swalwell.

En la elección primaria del 2 de junio, los ocho demócratas se enfrentarán a dos republicanos. Los dos con mayores votos, pasarán a la segunda ronda en la elección general de noviembre. El temor de Hicks es que dos republicanos pudieran alzarse como ganadores.

Hace una semana, el líder demócrata publicó una carta abierta a los candidatos a gobernador, invitando a aquellos con el menor puntaje en las encuestas a abandonar la contienda. Salvo Calderón, el resto decidieron permanecer en la competencia.

El superintendente de educación, afrolatino Thurmond respondió a la carta, diciendo que se pretendía eliminar a los candidatos de color.

“El mensaje de mi carta abierta habla por sí solo, y cualquier respuesta, incluso de un superintendente que respeto, no cambia los hechos en relación con esta encuesta específica donde todos tendrán la oportunidad de comprobar el trabajo realizado”, dijo el dirigente demócrata.

El Índice de Votantes de California como se le llama al sondeo que realizará el Partido Demócrata consta de seis encuestas: una con una muestra de 2000 votantes y dos de seguimiento con una muestra de 1200 votantes.

La primera se publicará el martes 24 de marzo, y habrá una nueva encuesta de seguimiento cada siete a diez días, hasta finales de abril y principios de mayo.

“Tanto los resultados principales como las tablas cruzadas de cada encuesta se publicarán y estarán disponibles”, dijo Hicks.

Además, la encuesta con una muestra de 2000 votantes incluirá muestras de comunidades históricamente poco participativas, en particular votantes afroamericanos, latinos y asiáticos, para evitar muestras pequeñas y garantizar la claridad de los resultados.

El líder dijo respetar a todos los candidatos que están en la boleta electoral, y la encuesta es parte de un plan, como lo fue la carta para demostrar la viabilidad y el camino a la victoria de ellos.

“Dejaré que otros decidan cómo se sienten. Ciertamente, mi intención no es hacer una humillación pública suave, es asegurar que tengamos claro qué sucederá y qué no en esta carrera. en cada momento durante las próximas semanas”.

¿Cuántos demócratas le gustaría que siguieran en la contienda por la gobernación?

“Idealmente, sería uno, porque sería claro y directo, unirnos en torno a un candidato u otro; si uno o más candidatos suspenden su campaña y apoyan a otro candidato, solo el tiempo lo dirá”.

Reacciones

Xavier Becera dijo que ahora que la contienda ha comenzado, no le sorprende que el partido se haya involucrado.

“Soy el único candidato en esta contienda con un récord probado de haber liderado California durante la crisis, haber reducido los costos de salud y haber luchado y ganado contra Trump. Ya he ganado una elección estatal en California y lo volveré a hacer incorporando a todos los votantes, incluidos los latinos y los hispanohablantes, a través de nuestro gran estado”.