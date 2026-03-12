Adolescente de Alabama enfrenta a padrastro que atacaba a su madre y lo deja inconsciente

Un hombre hispano fue arrestado en el estado de Alabama después de presuntamente intentar estrangular a su esposa durante una discusión dentro de su vivienda. El hijo de la mujer, un adolescente de 13 años, logró detener el ataque y dejó inconsciente al sospechos.

El sospechoso, identificado como Daniel Hernández López, de 32 años, enfrenta un cargo de estrangulamiento por violencia doméstica, según informó la Baldwin County Sheriff’s Office.

El hijo de la víctima intervino durante el ataque

Las autoridades acudieron a una casa en Foley alrededor de las 8 p.m. del lunes tras recibir un reporte de violencia doméstica.

Según la investigación, Hernández López estaba presuntamente intentando estrangular a su esposa cuando el hijo de la mujer, de 13 años, intervino para defenderla.

De acuerdo con los agentes, el hombre se abalanzó contra el adolescente y supuestamente intentó golpearlo utilizando una bicicleta.

El joven respondió golpeando al hombre varias veces en el rostro, lo que provocó que quedara inconsciente antes de que los agentes llegaran al lugar.

Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a Hernández López incapacitado y posteriormente lo pusieron bajo custodia.

Autoridades creen que estaba intoxicado

Según los investigadores, el sospechoso parecía estar intoxicado y posiblemente bajo la influencia de narcóticos en el momento del incidente.

Las autoridades también señalaron que Hernández López no es ciudadano estadounidense, según informes policiales citados por medios locales.

El hombre fue ingresado el martes en la cárcel del Baldwin County Jail mientras continúa el proceso judicial.

Hasta el momento no está claro si cuenta con representación legal para responder a los cargos.

