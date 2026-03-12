Armand Duplantis vuelve a batir su propio récord y se ratifica como el mejor pertiguista del mundo

El sueco Armand Duplantis volvió a hacer historia en el salto con pértiga. El vigente campeón olímpico, mundial y europeo batió este jueves, por decimoquinta ocasión, su propio récord del mundo al superar los 6.31 metros durante la Mondo Classic, el evento creado en su honor que se celebra cada año en Uppsala, Suecia.

Con este impresionante salto, el atleta escandinavo consolidó aún más su legado como el mejor pertiguista de todos los tiempos, mejorando en un centímetro su anterior plusmarca universal de 6.30 metros, registrada en los Campeonatos del Mundo de Tokio el pasado mes de septiembre.

El nuevo récord mundial de Armand Duplantis llegó en un escenario muy especial para el atleta sueco: la Mondo Classic, una reunión atlética que lleva su apodo y que se celebra en su ciudad natal.

El salto de 6.31 metros no solo representa una nueva marca histórica en el salto con pértiga, sino también una demostración de autoridad del atleta de 26 años, que reafirmó su condición de líder absoluto de la disciplina.

La nueva plusmarca mundial supera por un centímetro el anterior registro de 6.30 metros, que el propio Duplantis había conseguido durante los Mundiales de atletismo disputados en Tokio.

Con esta actuación, el sueco envía un mensaje claro al resto del circuito internacional: sigue siendo el referente indiscutible del atletismo mundial en la pértiga.

Un inicio de temporada 2026 más discreto para Duplantis

La marca llega en un momento importante de la temporada. Hasta ahora, Armand Duplantis no había mostrado su nivel habitual en este 2026, algo que había generado expectativas en el circuito internacional.

En su única competición del año antes de esta cita, el All Star de Pértiga disputado el 22 de febrero en Clermont-Ferrand, el sueco había alcanzado “solo” 6.06 metros, una marca inferior a las que acostumbra registrar el plusmarquista mundial.

Ese rendimiento había abierto el debate sobre si algún rival podría acercarse a su dominio histórico en la especialidad.

Emmanouil Karalis había presionado con una marca histórica

Uno de los atletas que había aprovechado ese contexto fue el griego Emmanouil Karalis, actual subcampeón mundial, tanto al aire libre como en pista cubierta, por detrás del propio Duplantis.

El saltador heleno acaparó titulares el 28 de febrero al lograr 6.17 metros en los Campeonatos de Grecia, lo que representó el segundo mejor salto de todos los tiempos.

Karalis confirmó además su gran estado de forma el pasado sábado en Rouen, Francia, donde se impuso en la competición con una marca de 6.06 metros.

Tras su victoria, el atleta griego incluso intentó superar los 6.20 metros, aunque finalmente no logró franquear esa altura.

Duplantis reafirma su dominio en el salto con pértiga

A pesar del crecimiento de rivales como Emmanouil Karalis, la exhibición en Uppsala volvió a colocar a Armand Duplantis en la cima absoluta del salto con pértiga mundial.

El sueco continúa ampliando un legado histórico que incluye récords del mundo, títulos olímpicos y campeonatos mundiales, consolidándose como una de las mayores figuras del atletismo contemporáneo.

Con apenas 26 años, Duplantis sigue empujando los límites de la disciplina y elevando el listón del récord mundial de pértiga, ahora fijado en 6.31 metros.

