Armand Duplantis y la española María Pérez son premiados como Atletas del Año por World Athletics

Armand Duplantis volvió a elevar el listón, ahora en la gala de World Athletics celebrada en Mónaco. El pertiguista sueco, triple campeón del mundo y dueño del récord planetario con 6.30 metros, fue reconocido como uno de los grandes vencedores del año en la categoría de concursos, confirmando su estatus de referencia absoluta en el atletismo contemporáneo.

En una noche repleta de figuras, María Pérez también se llevó un foco especial. La española, doble campeona mundial en Tokio en 20 y 35 kilómetros, recibió el premio a la “mejor atleta del año fuera del estadio”. Su temporada ha sido histórica: se convirtió en la primera mujer en encadenar dos dobletes mundiales consecutivos, tras los logrados en Budapest 2023, y se unió a leyendas como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah en el selecto club de quienes han dominado dos pruebas en Mundiales de manera consecutiva.

Pérez se impuso a candidatas de enorme prestigio como Tigst Assefa, Sifan Hassan, Peres Jepchirchir y Agnes Ngetich. Y en su discurso subrayó el carácter colectivo de su éxito: “Tener cuatro medallas en dos Mundiales no es fácil. Es un premio también de mi entrenador (Jacinto Garzón), de todo el atletismo español y la marcha atlética, que se merecía un reconocimiento”. También dedicó un mensaje entrañable a “una amiga y rival”, la italiana Antonella Palmisano.

Female Out of Stadium Winner 🏆



🇪🇸’s María Pérez is your Female Out of Stadium Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/uz1dOasfc5 — World Athletics (@WorldAthletics) November 30, 2025

Duplantis, por su parte, cerró un año impecable en el salto con pértiga, afianzando un dominio que parece no tener techo. Su premio lo acompaña del de la australiana Nycola Oyslagers, reconocida como la mejor del mundo en salto de altura tras conquistar el título mundial y la Liga Diamante.

Mondo Duplantis 🇸🇪 has been named the OVERALL World Athletics Male Athlete of the Year for 2025!



A year where he set 4 World Records in the Pole Vault, the highest number of WRs he has set in a year. pic.twitter.com/9Sv33i6K7S — Track & Field Gazette (@TrackGazette) November 30, 2025

La gala también destacó a Sabastian Sawe como mejor atleta masculino ‘fuera del estadio’, después de conquistar los maratones de Berlín (2h02:16) y Londres (2h02:27). Dentro del estadio, los galardonados fueron Sydney McLaughlin-Levrone —doble campeona del mundo en 400 y 4×400, además de campeona de la Liga Diamante— y el keniano Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico en París 2024 y campeón mundial de 800.

Entre las nuevas promesas, el keniano Edmun Serem (17 años), bronce mundial en 3.000 obstáculos y subcampeón de la Liga Diamante, y la china Zhang Jiale, bronce en lanzamiento de martillo, recibieron el premio ‘Estrellas emergentes’.

El comité también distinguió a Ruth Jepchumba Bundotich como ‘Mujer del Año 2025’ por “su liderazgo destacado, su compromiso con el desarrollo de los atletas y sus contribuciones excepcionales al crecimiento del atletismo femenino en Kenia y más allá”.

Asimismo, Michael O’Connor fue premiado por el ‘Logro de Entrenador’, en reconocimiento a “un aprendiz de por vida y un estratega dedicado” que guio a su hija Kate a una histórica plata en Tokio.

La Federación China se llevó el premio a la ‘Mejor federación’, por delante de la Real Federación Española de Atletismo, finalista en la terna.

