Disparó contra un vehículo y mató a una joven y a su bebé: sospechoso arrestado en Utah

Un hombre sospechoso de cometer un doble asesinato en el estado de Nevada fue arrestado en Ogden, Utah, después de que presuntamente disparara contra un vehículo y matara a una joven y a una bebé que se encontraba en su regazo.

El detenido, identificado como Ziaire Ham, de 22 años, fue capturado el 3 de marzo tras una persecución policial, según informó el Ogden Police Department.

El sospechoso fue detenido tras conducir un vehículo robado

De acuerdo con las autoridades, Ham fue interceptado mientras conducía un automóvil robado. Cuando los agentes intentaron detenerlo, el sospechoso huyó antes de ser finalmente arrestado.

Tras su captura, Ham declaró a los oficiales que necesitaba hablar con detectives de Las Vegas.

Los agentes lo acusaron inicialmente de posesión o transferencia de vehículo robado, no detenerse ante la policía y conducción temeraria.

El tiroteo dejó dos víctimas mortales

Según la investigación, Ham se acercó a un vehículo estacionado donde se encontraba Danaijha Robinson, de 21 años, quien sostenía a la niña de un año Nhalani Hiner.

La madre de la menor se encontraba cerca hablando con la policía durante una parada de tráfico relacionada con otro vehículo.

Las autoridades dijeron que Ham exigió que la persona dentro del automóvil saliera, y cuando no obedeció, presuntamente disparó nueve veces contra el vehículo.

De acuerdo con la denuncia penal, Ham admitió ante los detectives que fue él quien disparó contra el automóvil.

“Fue cuando encendí el carro a tiros, no voy a mentir”, habría dicho a los investigadores.

Posteriormente, el sospechoso aseguró que entró en pánico al darse cuenta de que había matado a una niña, afirmando que no tenía intención de matar a nadie.

Las víctimas murieron en el hospital

Robinson y la bebé fueron trasladadas a un hospital, donde ambas fueron declaradas muertas.

La policía indicó que el ataque quedó captado en video de vigilancia, donde se observa al sospechoso disparar contra el vehículo antes de huir.

Las autoridades también confirmaron que recuperaron el arma presuntamente utilizada en el crimen.

Ham permanece detenido en la cárcel del Weber County Jail mientras se prepara su extradición a Las Vegas.

Allí enfrentará cargos de asesinato abierto con arma mortal. Hasta el momento no se ha anunciado la fecha de su próxima audiencia judicial.

