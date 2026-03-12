Google Maps cambia para siempre con Gemini y el modo inmersivo

Google acaba de anunciar la mayor actualización de su aplicación de mapas en más de una década. La plataforma integra ahora los modelos de inteligencia artificial de Gemini para transformar la experiencia de conducción y exploración. Los usuarios disfrutarán de una navegación mucho más intuitiva y visualmente sorprendente.

Esta renovación marca un antes y un después en la forma de viajar. La nueva navegación inmersiva ofrece un diseño completamente replanteado. El objetivo principal es ayudar a los conductores a mantenerse enfocados y bien informados en todo momento. La aplicación ahora proporciona indicaciones naturales y precisas para preparar mejor cada trayecto.

Uno de los grandes atractivos es la vista en tres dimensiones. Los edificios y el terreno cobran vida en la pantalla de tu móvil. Esto permite una orientación mucho más sencilla mientras conduces. Gracias a la inteligencia artificial de Gemini el sistema comprende espacialmente tu ruta analizando imágenes recientes de Street View.

Novedades visuales y guiado inteligente en la vía

El mapa ahora resalta detalles cruciales de las calles cuando resulta útil. Los conductores podrán ver con total claridad los carriles o los pasos de peatones. También se muestran los semáforos y las señales de alto. Todo esto facilita enormemente la toma de decisiones al girar o al incorporarse a una nueva vía.

La cámara inteligente de la aplicación incluye un zoom dinámico muy novedoso. Además incorpora edificios semitransparentes que amplían tu campo de visión de la ruta. Esta función resulta ideal para prepararte con anticipación ante giros complicados o cambios de carril inminentes. Podrás ver lo que te espera mucho antes de llegar.

El sistema de voz también ha recibido mejoras significativas. Ahora las indicaciones suenan mucho más naturales y fluidas. La experiencia se asemeja a viajar con un amigo que te guía desde el asiento del copiloto. Recibirás instrucciones muy claras sobre qué salida tomar acompañadas de elementos visuales de apoyo.

La aplicación también te ayuda a dominar el tramo final de tu viaje. Antes de salir puedes explorar tu destino con imágenes de Street View. Al acercarte al lugar el mapa iluminará la entrada del edificio y los estacionamientos cercanos. Incluso te indicará de qué lado de la calle debes ubicarte.

Rutas alternativas y el asistente conversacional Ask Maps

El tráfico cambia constantemente y Google Maps procesa más de 5 millones de actualizaciones por segundo a nivel mundial. Ahora la aplicación te explica claramente las ventajas y desventajas de las rutas alternativas. Podrás elegir entre un viaje más largo pero sin tráfico o uno más rápido que incluya peajes.

La función Ask Maps ya se encuentra disponible en Google Maps para usuarios en Estados Unidos Crédito: Google | Cortesía

La comunidad de conductores aporta más de 10 millones de reportes diarios. Gracias a esto recibirás alertas en tiempo real sobre construcciones o accidentes en tu camino. Toda esta información actualizada garantiza que siempre cuentes con la ruta más eficiente y segura disponible en ese momento exacto.

Junto a la navegación inmersiva llega la función Ask Maps. Se trata de una experiencia conversacional inédita para resolver dudas complejas del mundo real. Puedes pedirle a la aplicación que busque lugares específicos con características particulares. Atrás quedaron los días de investigar y filtrar cientos de reseñas manualmente.

Ask Maps analiza información de más de trescientos millones de lugares y reseñas de quinientos millones de colaboradores. El sistema personaliza las respuestas basándose en tus búsquedas anteriores o sitios guardados. En un instante te mostrará un mapa personalizado con las mejores opciones para armar tu itinerario ideal.

Una vez que elijas tu destino puedes convertir esos planes en acciones rápidamente. La herramienta te permite reservar restaurantes directamente desde el chat. También puedes guardar lugares en una lista o compartirlos con tus amigos de forma muy sencilla. Luego solo debes tocar un botón para iniciar la navegación.

Disponibilidad del servicio y requisitos técnicos de los equipos

La navegación inmersiva comienza a implementarse hoy mismo en los Estados Unidos. Su disponibilidad se ampliará durante los próximos meses a diferentes plataformas. Llegará a dispositivos compatibles con sistemas operativos móviles y también a plataformas para automóviles. Funcionará en vehículos con sistema integrado de Google y otras interfaces conocidas.

Para disfrutar del acceso anticipado a la navegación inmersiva en equipos de Apple necesitas un modelo trece Pro o uno más reciente. Cabe destacar que la fuente oficial no detalla los requisitos técnicos específicos para los teléfonos de otras marcas. Deberás actualizar la aplicación desde tu tienda virtual correspondiente.

Por su parte, la herramienta conversacional ya está disponible en Estados Unidos y la India. Funciona tanto en plataformas móviles de Apple como en su principal competidor. Los desarrolladores confirmaron que la versión para computadoras de escritorio llegará próximamente. Solo debes buscar el nuevo botón debajo de la barra de búsqueda.

Para activar la nueva vista tridimensional debes tocar tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la aplicación. Luego seleccionas la opción correspondiente en la parte superior. Para acceder al modo de navegación deberás ingresar a la configuración y elegir la función de manejo.

