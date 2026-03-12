window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 12 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Virgo

(08/22 – 09/22)

Procura fomentar el entendimiento dentro de tu hogar. Evita incorporar influencias externas que alteren el clima. Crear un ambiente positivo favorecerá la unidad. Cuando el espacio que habitas se vuelve refugio, las energías externas que no aportan se disuelven naturalmente.

Horóscopo de amor para Virgo

Si encuentras tu día poco gratificante y cansado podrás relajarte cuando llegues a casa. Sintiéndote de humor, sacas lo que tienes dentro con una placentera compañía y disfrutas la tarde de la manera más agradable posible. Si vives con tu pareja déjale saber que necesitas ser apapachado y ahora es un buen momento.

Horóscopo de dinero para Virgo

En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

