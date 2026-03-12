Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 11 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

6 7 42 43 59 21

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo otorgan las administraciones para solicitar el premio? Actualmente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 14 de marzo

