Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026, con premio de $59 millones de dólares

Este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 11 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $59 millones de dólares. Averigua aquí todos los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

3 6 55 58 63 12 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Hay que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si en tu boleto están los seis números, conseguirás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$59 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su próximo juego el sábado 14 de marzo

