Mega Millions en vivo : resultados y ganadores del martes 10 de marzo de 2026

Este martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 10 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $533 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

16 21 30 35 65 7 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tendrás que elegir hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez vayas te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Los premios superiores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su siguiente sorteo el viernes 13 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: