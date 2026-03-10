Powerball en vivo: resultados y números ganadores del lunes 9 de marzo de 2026

Durante este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 9 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $47 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

22 23 28 36 54 13 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, te harás con el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$47 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su próximo sorteo el miércoles 11 de marzo

