Recluta militar y luchador de MMA somete a hombre armado con hacha que atacó a su hermano en Florida

Un joven de 18 años sometió a un hombre armado con un hacha que presuntamente atacó a él y a su hermano menor mientras cerraban un lavadero de autos en Ocala, en el estado de Florida.

El sospechoso, identificado como Bryce Thayer, de 36 años, fue arrestado y acusado de dos cargos de agresión agravada con arma letal sin intención de matar y posesión de parafernalia de drogas, según la Marion County Sheriff’s Office.

El incidente ocurrió cuando los hermanos cerraban el negocio

Las autoridades dijeron que los hermanos Leodan Pino, de 18 años, y su hermano de 16 estaban cerrando el lavadero de autos el domingo por la noche cuando Thayer se acercó a la propiedad.

Cuando los trabajadores le pidieron que abandonara el lugar, el hombre se enfureció y comenzó a avanzar hacia ellos de forma amenazante mientras blandía un hacha.

Pino relató que inicialmente escuchó gritos mientras terminaba de cerrar las puertas del establecimiento.

“Obviamente no estaba bien de la cabeza… se acercó al túnel y fue entonces cuando le dije que tenía que irse”, contó a FOX35.

El joven utilizó su entrenamiento en MMA

Según el testimonio del joven, el sospechoso sacó el hacha que llevaba sujeta a una mochila y comenzó a apuntarle.

Las imágenes de seguridad muestran cómo Pino se abalanzó rápidamente sobre el hombre armado mientras su hermano menor lograba quitarle el hacha.

El joven explicó que utilizó su entrenamiento en artes marciales mixtas para derribarlo y controlarlo.

“Una vez que cayó, hice el derribo, me coloqué encima y controlé la situación”, dijo. “Le di algunos codazos hasta incapacitarlo y luego le apliqué una estrangulación trasera mientras esperaba a la policía”.

Sospechoso tenía antecedentes recientes

Durante el arresto, los agentes encontraron en posesión del sospechoso una pipa de vidrio utilizada para consumir metanfetamina.

Registros carcelarios muestran que Thayer había sido arrestado al menos cuatro veces desde mayo de 2024 por delitos como posesión de sustancias controladas, daños a la propiedad, intrusión y robo menor.

Tras su detención, se le fijó una fianza y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El joven dice que solo quería proteger a su hermano

Pino, quien recientemente se alistó en el ejército, aseguró sentirse agradecido de haber podido actuar a tiempo para proteger a su hermano.

“Estoy feliz de que fui yo quien estuvo allí para ayudarlo”, dijo. “No estoy seguro de que cualquier otra persona hubiera podido hacer lo mismo”.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero