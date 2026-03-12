Rescatan a decenas de menores víctimas de trata humana en el sur de California

Un total de 37 menores entre 14 y 17 años que habían sido identificados como desaparecidos, fueron rescatados durante la operación “Retorno Seguro” en el condado de Riverside, donde, también, siete presuntos criminales fueron arrestados.

Para determinar la posible ubicación de las víctimas, un equipo multidisciplinario, compuesto por agentes del orden público y servicios sociales, acudió a la zona para su recuperación, que incluyó localidades en los condados de Riverside, San Bernardino, Orange y Los Ángeles.

Algunos de los menores desaparecidos también fueron localizados en el norte de California, Arizona y Nevada, pero ya han sido entregados a sus guardianes legales.

El operativo se desarrolló del 2 al 6 de marzo. Entre los más de 50 menores reportados como desaparecidos, 37 fueron rescatados y otros 13 casos permanecen bajo investigación.

El operativo fue liderado por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y el grupo de trabajo contra la trata de personas del sheriff del condado de Riverside, con la asistencia de otras agencias del orden público. También colaboraron grupos de defensa de víctimas y de seguridad comunitaria.

“Cada menor recibió servicios de defensa de víctimas, apoyo médico cuando fue necesario y recursos de seguimiento antes de reunirse con un tutor legal”, declaró la Oficina del Sheriff del condado de Riverside en un comunicado. “Desafortunadamente, algunos de estos menores fueron identificados como víctimas de diversos delitos, desde trata sexual infantil hasta agresión sexual”.

El rescate de las víctimas de trata de personas contó con la colaboración de agencias federales y estatales como el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) y el Departamento de Justicia de California (DOJ).

“Nunca cesaremos en la lucha para proteger a los niños de California y traerlos a casa. Gracias a la estrecha colaboración entre las autoridades estatales y federales, pudimos identificar, localizar y recuperar de forma segura a 37 niños vulnerables, a la vez que exigimos cuentas a los responsables de su explotación”, declaró el fiscal estatal, Rob Bonta, en un comunicado.

“Encontrar a los niños desaparecidos y traerlos a casa sanos y salvos es una de las labores más importantes que podemos realizar”, añadió, al tiempo que indicó que seguirán trabajando con sus aliados de las fuerzas del orden para proteger a los niños, apoyar a las familias y garantizar la seguridad de todos los niños de California.

La iniciativa coordinada también resultó en el arresto de siete sospechosos. La Operación Retorno Seguro se centró en localizar a los menores desaparecidos en mayor riesgo, mediante la investigación de los casos registrados en la base de datos policial del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC).

“Algunos individuos arrestados durante la operación han sido fichados en cárceles del condado de Riverside, mientras que dos fueron encarcelados en cárceles del condado de Los Ángeles”, dio a conocer a La Opinión, Deirdre Vickers, portavoz del Departamento del Alguacil del condado de Riverside.

El Departamento de Justicia de California (DOJ) lidera tres equipos contra la trata de personas en todo el estado: el Grupo de Trabajo Regional contra la Trata de Personas de Sacramento, el Equipo de Detención de Depredadores Sexuales de la Trata de Personas de Fresno y el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de San Diego.

California en primer lugar de casos

La trata de personas implica la explotación sexual o laboral de personas mediante la fuerza, el fraude o la coerción.

Si bien la percepción común es que la trata de personas ocurre principalmente en otros países, es un problema significativo en Estados Unidos.

En todo Estados Unidos, la Línea Nacional de Atención contra la Trata de Personas informó que en 2024 se identificaron 11,999 casos de trata humana que involucró a 21,865 víctimas. Un solo caso podría involucrar a múltiples víctimas.

La línea directa recibe denuncias sobre situaciones que involucran trata sexual, trata laboral, trata sexual y laboral, así como situaciones en las que el tipo de trata puede ser desconocido o no estar especificado.

Del total de 11,999 víctimas identificadas, 6,647 estuvieron relacionadas al tráfico sexual; 2,220 al tráfico laboral y 1,360 victimización laboral y sexual.

De acuerdo con datos estadísticos de dicha Línea Nacional de Atención contra la Trata de Personas, en 2024 California estuvo a la cabeza con 1,733 casos identificados, seguido por Texas (1,360 casos); Florida (832); Nueva York (570) e Illinois (385)

“Los traficantes suelen dirigirse a personas que ya son vulnerables debido a circunstancias como la pobreza, la inestabilidad de la vivienda u otros factores de riesgo”, indicó el fiscal estatal Rob Bonta.

De ser condenados, los siete individuos encarcelados, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, podrían enfrentar importantes penas de prisión según las leyes estatales o federales. Las penas exactas dependerán de los cargos presentados y de las circunstancias de cada caso, y las sentencias las determinan, en última instancia, los tribunales.

“Todos los niños merecen estar seguros, protegidos y tener la oportunidad de vivir una vida libre de explotación. California seguirá apoyando a las víctimas y sobrevivientes, protegiendo a los más vulnerables y haciendo todo lo posible para que todos los niños regresen sanos y salvos a casa”, declaró el gobernador Gavin Newsom.

“Agradezco a nuestros aliados en las fuerzas del orden que trabajaron incansablemente para localizar a estos niños desaparecidos, apoyar a los sobrevivientes de la trata y exigir responsabilidades a los responsables de perjudicar a nuestros niños”.

Un arresto federal y la ley penal

Gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades, los 37 niños que fueron rescatados recibieron servicios de defensa de víctimas, apoyo médico cuando fue necesario y recursos de seguimiento antes de reunirse con su tutor legal.

“Desafortunadamente, algunos de estos niños fueron identificados como víctimas de diversos delitos, desde tráfico sexual infantil hasta agresión sexual”, indico la oficina del Departamento del Alguacil del condado de Riverside. “La operación resultó en siete arrestos, incluyendo un arresto federal por tráfico sexual infantil, realizado por Investigaciones de Seguridad Nacional”.

La pena máxima por trata de menores en California es de 15 años a cadena perpetua en una prisión estatal, especialmente cuando el delito implica fuerza, fraude o coerción.

Debido a cambios legislativos recientes (incluida la ley SB 14, vigente desde el 1 de enero de 2024), la trata de menores se clasifica como un delito grave, lo que lo convierte en un delito grave según la Ley de los Tres Delitos de California, con penas de hasta 25 años a cadena perpetua para los reincidentes.

“Estos monstruos que abusaron de los niños nunca deberían salir de la cárcel”, opinó el abogado criminalista, Michael Carrillo. “Si alguna de las víctimas es menor de 14 años, hasta podían dar cadena perpetua a los criminales. Eso es lo que merecen, porque, si en el futuro les dan la libertad condicional, volverán a cometer sus crímenes”.

Cero tolerancia a la explotación infantil

Patricia Thomas, capitán de la Oficina Especial de Víctimas del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, dijo a La Opinion que el mensaje para aquellos delincuentes que se aprovechan de niños inocentes y los explotan sexualmente es muy claro: “Cero tolerancia a la explotación infantil”.

“Quienes se aprovechan de niños vulnerables deben saber que el Grupo de Trabajo Regional contra la Trata de Personas de Los Ángeles (LARHTTF) y otras agencias policiales trabajan incansablemente para identificar a los sospechosos, investigar a fondo sus delitos y hacerlos responsables de sus actos. Los niños explotados son víctimas, no delincuentes. Merecen protección, apoyo y la oportunidad de sanar. Nos centramos en rescatar a estos niños, conectarlos con servicios y asegurarnos de que sepan que no están solos”.

Enfatizó que las lecciones aprendidas tras la decimosegunda operación anual llamada “Operación Recuperar y Reconstruir” en el condado de Los Ángeles, a inicios de febrero en Los Ángeles y en toda California, que resultó en el rescate de 170 víctimas de la trata de personas y más de 600 arrestos, refuerzan la necesidad de colaboración de todos para detener la trata de personas.

“Estas operaciones concientizan al público sobre la flagrante situación de la trata de personas en nuestras comunidades”, dijo. “Nos recuerdan la importancia de la colaboración entre el público, los proveedores de servicios y las fuerzas del orden”.

añadió que el éxito, reflejado en cifras [de rescate de víctimas y arrestos de criminales] demuestra la importancia de la colaboración entre varias agencias.

“También resalta nuestro enfoque centrado en las víctimas”, afirmó. “Entendemos que las personas rescatadas han experimentado un trauma significativo. Garantizar que reciban atención inmediata, asesoramiento, alojamiento y cuidados a largo plazo las empodera, para que sepan que no están solas”.

Por último, expresó que la aplicación constante de la ley y las investigaciones proactivas marcan la diferencia.

“Nuestro objetivo es frenar la demanda y, una vez más, transmitir un mensaje contundente de que estos delitos no se tolerarán y que todos pueden contribuir”.

¿Qué herramientas legales utiliza el LASD para combatir estos delitos contra menores en el condado de Los Ángeles? ¿Existe algún grupo especial de detectives que investigue estos delitos?

“La Oficina de Víctimas Especiales del LASD supervisa el Grupo de Trabajo Regional contra la Trata de Personas de Los Ángeles (LARHTTF). El LARHTTF está integrado por el proveedor de servicios para víctimas Saving Innocence, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Central de California”, respondió.

Además, el LARHTTF comparte oficinas con miembros del Departamento de Servicios para Niños y Familias, así como con investigadores de las agencias policiales locales y proveedores de servicios para víctimas, lo que garantiza una colaboración continua.

Los investigadores del LARHTTF reciben capacitación avanzada para reconocer indicadores de trata, realizar entrevistas sensibles y construir casos sólidos contra los agresores.

“El LARHTTF trabaja todo el año combatiendo los delitos relacionados con la trata de personas mediante el intercambio de información, el seguimiento de los agresores y la realización de operativos”, informó Thomas, a La Opinión. “Los investigadores del LARHTTF colaboran estrechamente con la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para perseguir el procesamiento de los agresores con todo el rigor de la ley”.

“La estrecha colaboración con los proveedores de servicios para víctimas garantiza que los niños rescatados reciban la protección y los recursos que necesitan mientras avanza la investigación y los ayuda a encaminarse hacia la sanación y la recuperación”.

Dónde reportar la trata humana:

National Human Trafficking Hotline (Línea Nacional de Atención contra la Trata de Personas): 1-888-373-7888.

Para enviar textos, descargue la aplicación: Text*233733

Para dialogar en línea: https://humantraffickinghotline.org/en/chat

Si usted tiene miedo y se encuentra en peligro inminente: llame al 9-1-1 para recibir una respuesta inmediata.