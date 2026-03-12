Sospechoso abatido tras chocar su auto y abrir fuego contra una sinagoga de Michigan

Un operativo policial de emergencia se desplegó el jueves en West Bloomfield, en el estado de Michigan, luego de que se reportara un tiroteo en una sinagoga ubicada al norte de Detroit.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. en Temple Israel, una sinagoga reformista que forma parte de un complejo que también alberga una escuela.

Autoridades confirmaron posteriormente que el sospechoso murió durante el enfrentamiento.

El hombre habría embestido el edificio con un vehículo

De acuerdo con fuentes policiales citadas por investigadores federales, el sospechoso estrelló su automóvil contra el edificio de la sinagoga antes de salir del vehículo armado con un rifle.

Posteriormente se produjo un intercambio de disparos con personal de seguridad armado del recinto, quienes lograron abatir al atacante.

Según las autoridades, el vehículo se incendió dentro del edificio y el cuerpo del sospechoso resultó gravemente quemado.

Escuelas y templos aumentan medidas de seguridad

Tras el incidente, el Bloomfield Township Police Department informó que las escuelas de Bloomfield Hills Schools fueron colocadas en modo de seguridad preventiva.

Las autoridades señalaron que la medida se adoptó por precaución y que no existían amenazas directas contra los centros educativos.

Por su parte, el Ann Arbor Police Department anunció que aumentaría los patrullajes en escuelas y lugares de culto en su jurisdicción para garantizar la seguridad de la comunidad.

Autoridades piden evitar la zona

La investigación está siendo liderada por la Michigan State Police, que pidió al público evitar el área mientras continúan las labores de investigación y respuesta de emergencia.

Las autoridades también informaron que se reforzó la presencia policial en otros lugares de culto del distrito como medida preventiva.

