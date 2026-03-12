Tiroteo en universidad de Virginia deja dos heridos y el atacante muerto

Un hombre armado abrió fuego el jueves por la mañana dentro de Old Dominion University, en Norfolk, Virginia, dejando al menos dos personas heridas antes de morir, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:49 a.m. en Constant Hall, edificio que alberga la facultad de negocios de la universidad.

Equipos de emergencia y agentes del Norfolk Police Department acudieron rápidamente al lugar tras recibir reportes de disparos.

FBI personnel are providing assistance and working with local authorities responding to the shooting at Old Dominion University. We will update as able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Víctimas fueron trasladadas a un hospital

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano. De acuerdo con funcionarios del Sentara Norfolk General Hospital, ambas se encuentran en condición crítica.

Las autoridades confirmaron que el presunto tirador murió, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre su identidad o las circunstancias de su muerte.

Durante el incidente, la universidad envió una alerta urgente a estudiantes y personal pidiéndoles seguir el protocolo de seguridad conocido como “Run-Hide-Fight” (correr, esconderse o luchar).

“ODU Urgent Alert: Amenaza activa reportada en Constant Hall. Siga los protocolos Run-Hide-Fight. Personal de emergencia respondiendo. Evite el área”, señalaba el mensaje enviado a la comunidad universitaria.

Posteriormente, la institución emitió una notificación de “todo despejado”, indicando que ya no existía una amenaza activa en el campus.

Clases canceladas tras el incidente

Tras el tiroteo, Brian Hemphill, presidente de la universidad, informó que todas las clases y operaciones en el campus principal fueron canceladas por el resto del día.

Las autoridades también pidieron al público evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

Un estudiante de segundo año, Logan Hayes, relató que se encontraba tomando un examen dentro del edificio cuando comenzó la emergencia.

Según contó, la alarma de incendios se activó y los estudiantes comenzaron a evacuar.

“Escuché múltiples disparos y gente gritando”, dijo Hayes a ABC 9.

La investigación está siendo dirigida por el Norfolk Police Department con apoyo de agentes del Federal Bureau of Investigation.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible motivo del ataque ni más detalles sobre el sospechoso.

Sigue leyendo:

–Hermano del tirador de Parkland arrestado en Virginia por invadir tres escuelas

–Hombre ebrio en Virginia confunde sesión de estudio bíblico con operación de tráfico de personas

–Arrestan a migrante por intento de violación en Virginia días después de salir de la cárcel