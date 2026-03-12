UNESCO confirma daños a patrimonio de Irán y Medio Oriente por la guerra

La velocidad y la magnitud de los daños ocasionado por la guerra han preocupado tanto a Irán como al Líbano, que esta semana enviaron una solicitud a la UNESCO, para que añadiera más sitios a su lista de protección reforzada.

La agencia cultural de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el destino de los sitios de patrimonio mundial en Irán y en toda la región, e instó a todas las partes a proteger los sitios culturales excepcionales de esta parte del mundo, afirmando que cuatro de los 29 sitios de patrimonio mundial de Irán habían sufrido daños desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel.

“La UNESCO está profundamente preocupada por el primer impacto que las hostilidades ya están teniendo en muchos sitios de patrimonio mundial“, declaró a Reuters Lazare Eloundou Assomo, director del Centro de Patrimonio Mundial, añadiendo que también le preocupaban los sitios en Israel, Líbano y en todo Oriente Medio.

La organización confirmó que ha verificado los daños en el suntuoso Palacio Golestán de la era Qajar en Teherán, así como en el palacio Chehel Sotoun del siglo XVII y en Masjed-e Jāme, la mezquita del viernes más antigua del país, ambos en Isfahán. También se verificaron daños en edificios cercanos al valle de Khorramabad, que incluye cinco cuevas prehistóricas y un refugio rocoso que evidencian ocupación humana que data del 63.000 a. C.

El palacio de Golestán de Teherán, comparado con Versalles

Dañado en los ataques estadounidenses e israelíes, el palacio de Golestán de Teherán es testimonio de la grandeza de la civilización iraní en el siglo XIX, afirmó. El palacio fue elegido como residencia real persa y sede del poder por la familia Qajar y muestra la introducción de estilos europeos en el arte persa, según el sitio web de la UNESCO. El último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, celebró allí una ceremonia de coronación en 1969.

“A veces incluso lo comparamos con el Palacio de Versalles en Francia, por ejemplo, y lamentablemente ha sufrido algunos daños. Desconocemos su alcance por el momento. Pero con las imágenes que hemos podido recibir, podemos confirmar claramente que se ha visto afectado”, declaró Eloundou Assomo.

Los cristales rotos de los techos de espejo cubrían los suelos, junto con arcos rotos, ventanas reventadas y molduras dañadas esparcidas bajo sus paredes de mosaico de vidrio, según un video de Associated Press grabado el 3 de marzo.

UNESCO compartió coordenadas de sitios culturales clave con todas las partes

Según los reportes, también una mezquita y un palacio en Isfahán resultaron dañados por la guerra. Isfahán fue una de las ciudades más importantes de Asia Central y un punto clave en la Ruta de la Seda. Su Masjed-e Jame (Mezquita Jameh) tiene más de 1.000 años de antigüedad y muestra el desarrollo del arte islámico a lo largo de 12 siglos.

Los edificios cercanos a la zona de amortiguamiento de los yacimientos prehistóricos del valle de Khorramabad también han sufrido daños, según la UNESCO, que ha compartido las coordenadas de los sitios culturales clave con todas las partes y está monitoreando los daños. “Exigimos la protección de todos los sitios de importancia cultural… todo aquello que narra la historia de todas las civilizaciones de los 18 países de la región”, declaró Eloundou Assomo.

El impacto en los sitios culturales no se ha limitado a Irán, sino que se ha sentido en todo Oriente Medio y más allá, con la UNESCO rastreando los daños en la Ciudad Blanca en Israel, Tiro en el Líbano y otros lugares. “Lo que está sucediendo es evidente para todos: en estos conflictos cada vez más modernos, son los civiles quienes pagan el precio, es la infraestructura civil la que paga el precio, y todos hemos visto la destrucción de un patrimonio histórico invaluable”, declaró esta semana el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Sin responsables claros

No está claro si fueron los ataques estadounidenses o israelíes los que causaron el daño. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que “no estaban familiarizadas” con las reclamaciones de daños a los sitios de la UNESCO. Y el Pentágono no hizo comentarios específicos, pero activistas culturales recordaron que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, dijo la semana pasada que el enfoque de Estados Unidos hacia la guerra no incluiría “reglas de combate estúpidas”.

“Esa es una declaración extremadamente importante porque son esas reglas de combate las que encarnan el derecho internacional humanitario, que no solo es la protección del patrimonio cultural, sino la protección de todas las poblaciones y estructuras civiles, incluidos sus hospitales, sus escuelas, etc.”, dijo Patty Gerstenblith, presidenta del Comité Estadounidense del Escudo Azul, una organización internacional dedicada a proteger el patrimonio en conflictos, desastres y crisis.

La administración Trump anunció en julio pasado que se retiraría una vez más de la UNESCO, pero es decisión no entrará en vigor hasta diciembre.