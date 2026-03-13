Cero tolerancia contra la toma de calles en Los Ángeles

Una violenta toma ilegal de calle cerca del L.A. Live y Crypto Arena durante el fin de semana impulsó que la alcaldesa Karen Bass y la policía de Los Ángeles refuercen la seguridad en el centro de la ciudad.

“Un mensaje para cualquiera que crea que puede venir al centro y causar problemas: LAPD estará presente para arrestarlos”, dijo la alcaldesa Bass en un comunicado de prensa en el que dejo claro que no tendrá tolerancia con las carreras ilegales. “Lo que sucedió en Circa LA Apartments es repugnante”.

El domingo en la madrugada, testigos captaron videos de autos haciendo donas y bloqueando el tráfico antes de que un grupo numeroso, muchos de ellos con sudaderas, irrumpiera en el vestíbulo de los apartamentos de Circa LA en la calle 12 y Figueroa.

De acuerdo con reportes oficiales, el pasado domingo, alrededor de las 3 de la mañana, se produjo el incidente en el que varias personas resultaron lesionadas y se reportaron daños en edificios residenciales.

Un grupo entró por la fuerza a un edificio residencial. Crédito: CAPTURA DE VIDEO

“El incidente de este fin de semana en el corredor Figueroa y LA Live fue sumamente preocupante, y las preocupaciones expresadas por residentes, comercios y visitantes son totalmente justificadas”, declaró Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles. “Nuestro mensaje hoy es simple: LAPD está plenamente comprometido con mantener la seguridad y la estabilidad en esta zona vital de nuestra ciudad. Hemos aumentado la visibilidad, reforzado la aplicación de la ley y ampliado nuestras colaboraciones para disuadir la actividad delictiva y exigir responsabilidades a los infractores”.

El despliegue de la policía incluye a más de 53 agentes y una combinación de patrullas, patrullas a caballo y a pie y unidades encubiertas para proteger a todos los residentes y visitantes del centro de Los Ángeles.

En los videos que circularon en las redes sociales se ve cómo las personas involucradas golpeaban violenta y repetidamente una barricada de metal contra las ventanas de vidrio del vestíbulo de Circa LA hasta que la rompieron, mientras la multitud afuera gritaba y filmaba cómo unos entraban al edificio y atacaban a los guardias de seguridad. También se aprecia cómo el grupo dentro del edificio saqueaba los muebles antes de que llegara la policía.

Vandalizaron y robaron el edificio Circa LA.

El jueves por la mañana, las huellas de las llantas quemadas sobre la calle aún estaban marcadas, afuera del Crypto Arena, además varios vehículos de LAPD patrullaban el área.

Al lado de las huellas, estaban unos vendedores de comida y camisetas gráficas alistándose para recibir a la gente que suele asistir a los eventos por la noche. Uno de ellos, llamado John, dijo que no cree que más policías vayan a ayudar con el problema.

“La policía no alcanza a detenerlos a todos; cuando llegan, solo logran arrestar a algunos”, dijo describiendo cómo los grupos suelen ser masivos y algunas veces como el fin de semana se tornan violentos. “Además, las tomas de las calles siempre han ocurrido y no desaparecerán; ellos solo se mudan a otros lugares”.

Al recorrer la calle, unos turistas que estaban tomando un poco de sol enfrente de los apartamentos dijeron que no habían visto lo que sucedió, pero sí sabían sobre la cultura de los carros que toman las calles. Una subcultura que ha estado presente en la ciudad por varios años, pero que se dice que aumentó tras la pandemia de 2020.

“No está bien vandalizar un edificio ni lastimar a alguien, pero creo que la ciudad debería encontrar formas de crear espacios o iniciativas para trabajar para tener más control sobre eventos como esos”, dijo el turista que prefirió no compartir su nombre. “No sé qué es la respuesta adecuada, pero sé que la seguridad es importante; pero tener más policías no siempre resuelve el problema”.

Un trabajador de un bar en la misma calle de los apartamentos, que también prefirió no compartir su nombre, dijo que su negocio suele cerrar a las 12 a.m., por lo que no les ha tocado ver las tomas ilegales de las calles y no puede decir que les ha afectado el negocio. Pero comentó que, más que seguridad, también tenía que ver con la limpieza.

“Si soy honesto, aquí se trata más de apariencia que de cualquier otra cosa. Como puedes ver, las banquetas ya están sucias y la ciudad está intentando mantenerlas limpias”, dijo él. “Luego, estos muchachos con sus carros vienen y dejan todas estas marcas en la calle y, a veces, dejan basura o rompen cosas y pues no se ve bien”.

Las marcas de las llantas sobre la calle Figueroa en DTLA. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La alcaldesa mencionó esta semana que han luchado bastante para reconstruir la economía en el centro de Los Ángeles. “No permitiré que nadie venga al centro y descarrile nuestro progreso”, dijo Bass.

Ayer, la calle estaba tranquila; trabajadores de la ciudad intentaban limpiar las banquetas y las calles, mientras visitantes, residentes y vendedores caminaban alrededor.

Desde que asumió el cargo, Bass dijo que ha priorizado la revitalización del centro de Los Ángeles, trabajando directamente con residentes y empresarios para abordar sus preocupaciones en materia de seguridad pública e invirtiendo en proyectos que impulsen el crecimiento económico.

“El centro de Los Ángeles debe ser seguro y acogedor. No solo porque alberga a 90,000 residentes, recibe a 400,000 trabajadores y recibe a 18 millones de visitantes al año, sino porque este motor económico genera un tercio de los ingresos fiscales esenciales de la ciudad”, declaró Nella McOsker, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Central City. “Inversiones específicas en seguridad pública como esta ayudan a revitalizar el presupuesto municipal y la economía de Los Ángeles en general”.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley.