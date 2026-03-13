Doja Cat habla por primera vez sobre su lucha contra el trastorno límite de la personalidad

En un vídeo publicado en TikTok, la cantante Doja Cat compartió los problemas de salud mental que enfrenta, incluyendo un reciente diagnóstico de trastorno límite de la personalidad (TLP).

La artista, conocida por éxitos como ‘Need to Know’, también utilizó su plataforma para responder al reciente altercado de su colega Chappell Roan con los paparazzi en París, lo que la llevó a reflexionar sobre su propia lucha interna.

Doja Cat confesó que durante gran parte de su vida recurrió a “fingir estar feliz” para mantener las apariencias ante el público, un esfuerzo que, según sus palabras, le ha pasado factura emocional. “Ahora estoy luchando contra el trastorno límite de la personalidad”, reveló la artista.

“No sé cuánto tiempo llevo así. Quiero decir, probablemente desde siempre. Es una condición angustiosa”, dijo.

El trastorno límite de la personalidad, según la Mayo Clinic, se caracteriza por cambios de humor repentinos, impulsividad, miedo intenso al abandono, relaciones inestables y problemas con la autoestima.

La cantante afirmó que, aunque ha estado en terapia “durante años”, el tratamiento específico para el TLP es un proceso largo que podría extenderse hasta ocho años.

Un mensaje de apoyo a Chappell Roan

Aunque Doja Cat aclaró que no pretendía equiparar su diagnóstico con la situación de Chappell Roan, sí quiso elogiar a la estrella.

Roan ganó atención recientemente al enfrentarse a los fotógrafos durante la Semana de la Moda de París, grabándolos mientras ellos la grababan a ella y denunciando la falta de respeto a sus límites personales. “Toda esta gente ignora por completo mis límites”, declaró Roan en su propio vídeo.

“Me encanta que pueda sentirse incómoda, con naturalidad, delante de la gente, protegerse y ser honesta”, expresó Doja Cat.

“Tuve que aprender a ser honesta. Tuve que aprender a ser honesta conmigo misma. Me mentí durante años, durante casi toda mi vida… Me encanta que pueda hacerlo sin herir a nadie. No ha herido a nadie por ser ella misma“, añadió.

Escucha las declaraciones de Doja Cat:

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